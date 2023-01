Arxiu - La jutge María Luisa Segoviano intervé durant la cloenda de la X Edició dels Premis Puñetas que concedeix l'Associació de Comunicadors i Informadors Jurídics (ACIJUR)

La nova magistrada del Tribunal Constitucional (TC) María Luisa Segoviano ha indicat aquest dilluns que el dret a l'autodeterminació "és un tema complex" que arribat el moment caldria "estudiar", després de ser preguntada en una entrevista a Onda Cero sobre si creu que la Constitució permet exercir-ho als diferents territoris del nostre país.

"Aquest és un tema molt complex, summament complex. És un tema amb moltes arestes que cal estudiar" , ha dit la fins fa poc presidenta de la Sala Social del Tribunal Suprem (TS) en ser interrogada sobre aquest assumpte pel periodista Carlos Alsina.

Segoviano ha defensat que "no cal tenir por de cap plantejament, de cap posició, de cap suggeriment" que es pugui fer al TC. "No cal rebutjar d'entrada res, però no vol dir que s'admeti, això s'ha de tenir molt clar", ha matisat.

Preguntada sobre si és possible que el nou TC es desmarqui de la doctrina fixada anteriorment pel mateix tribunal, la magistrada ha aclarit que "és un precedent del qual no es pot prescindir mai", si bé alhora ha assenyalat que "qüestions semblants" poden tenir "un determinat element diferent" que "pot ser que exigeixi un raonament més gran que el que es va fer la vegada anterior".

Així les coses, ha posat èmfasi que "això és molt tècnic", per la qual cosa, arribat el cas, caldrà "mirar-ho amb molta cura, i amb assossec i desapassionament".

En qualsevol cas, ha volgut posar de manifest que “la Constitució està fantàsticament feta” i “encara pot donar molt de si”. "De fet, veiem com al llarg de tots aquests anys han anat sorgint diferents qüestions, s'han anat plantejant i resolent", ha afegit.

COMTE-PUMPUT O BALAGUER



D'altra banda, s'ha referit a l'elecció del nou president del TC, ja que amb la renovació parcial del Constitucional --que es completarà el 9 de gener vinent amb la presa de possessió dels quatre magistrats entrants-- sortirà Pedro González- Trevijano, actualment al càrrec.

Per substituir-lo es postulen els magistrats progressistes Cándido Conde-Pumpido i María Luisa Balaguer, si bé Segoviano ha refusat avançar a qui donarà el seu vot, que podria ser clau per decidir qui presidirà la cort de garanties.

Ha explicat que no podrà prendre "el pols" al TC fins dilluns que ve, quan prengui possessió, i pugui parlar amb els altres magistrats i conèixer "el pla o la previsió que poden tenir cadascun dels aspirants".

Tot i això, ha exposat que, "a banda de les facultats de gestió i organització de qui presideix, també hi ha un element que és estrictament personal, i és el caràcter que un tingui, la facultat de relacionar-se bé amb els altres, l'empatia".

"Llimar asprors entre els membres que componen el tribunal, intentar acostar posicions, ser capaç d'en un determinat moment calmar els ànims i suavitzar. Crec que això és molt important a l'hora que el tribunal funcioni", ha completat.

A més, ha assegurat que no ha rebut cap "suggeriment" sobre qui ha de votar com a nou president del TC, encara que sí que ha escoltat "opinions" de "diferents persones".

EL CONSENS AL CGPJ



Així mateix, ha al·ludit a l'acord aconseguit pels anomenats sectors progressista i conservador del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) el 27 de desembre passat per designar-la juntament amb César Tolosa, fins ara president de la Sala Contenciosa Administrativa del TS, com els seus candidats al TC.

Segoviano també ha refusat pronunciar-se sobre si va ser proposada pel bloc conservador en ser percebuda com una candidata que recolzaria Balaguer davant de Conde-Pumpido, apuntant que creu que va pesar més "la conveniència i necessitat d'arribar a un consens" i que "estàvem acabant l'any i era una manera de posar fi a tot", després de sis mesos de desacords al si del CGPJ sobre els seus dos aspirants al TC.

En aquest sentit, ha ressaltat que la jura o promesa de dissabte passat davant el Rei es va produir en un clima "molt cordial", confiant que amb la renovació hi pugui haver "una situació molt més distesa, diferent de la que s'ha estat vivint fins ara", al Constitucional. Per part seva, s'ha declarat "molt contenta" amb la seva nova responsabilitat.