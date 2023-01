El vicesecretari d'Economia del Partit Popular, Juan Bravo, durant una entrevista per a Europa Press @ep

El vicesecretari d'Economia del PP, Juan Bravo, ha anunciat aquest dilluns, en una roda de premsa, que el seu partit descarta votar en contra del nou paquet de mesures anticrisi del Govern i ara debat si decantar-se pel sí o l'abstenció.

"En principi, no votarem no. És a dir, l'abstenció o el sí. A partir d'aquí, esperem que qui no digui que no sigui novament el Govern a les propostes del PP" , ha afirmat Bravo.

El vicesecretari d'Economia dels populars ha insistit que "està clar" que no votaran en contra, encara que espera que el Govern no barregi les mesures del decret, que per al PP són una "còpia" de les seves propostes, amb altres que resultin “impossibles” de votar per part del seu partit.

El PP considera que l'Executiu ha deixat "curtes i incompletes" les mesures del nou decret i ha garantit que si el Govern les amplia, "tindria el sí".

"Les mesures del PP són les que finalment s'aplicaran, encara que amb retard", ha afegit Bravo, alhora que ha advertit de la necessitat de fer "reformes estructurals", perquè el paquet anticrisi només "anestèsia la situació".

L'oposició sosté que el Govern ha de modificar alguns punts del decret, com en el cas del xec familiar, que segons la seva opinió s'hauria de fer via IRPF a les rendes mitjanes i baixes. També advoquen per ampliar la reducció de l'IVA a la carn, el peix i conservar-les, així com renovar la bonificació del combustible als autònoms que utilitzin el seu vehicle per treballar ia les persones de rendes mitjanes i baixes.

En aquesta millora del paquet anticrisi, el PP creu que s'hauria de recollir una deflactació de la tarifa de l'IRPF per a rendes de fins a 40.000 euros. Així mateix, sol·liciten al Govern que renunciï a l'impost al plàstic.

"És difícil explicar als espanyols les decisions del Govern" , ha comentat Bravo, que no veu un "un criteri lògic" en les actuacions de l'Executiu, que, al seu parer, "ha perdut el nord fins i tot en les mesures més electoralistes" .

El vicesecretari d'Economia del PP també ha recordat les propostes del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè els espanyols "confien" en l'oposició de cara a les properes eleccions.

Els populars plantegen una nova fiscalitat per a ocupació, el creixement i la inversió, la simplificació dels tràmits burocràtics i una reforma de l'Administració, la reducció de despesa superflua política, l'activació al màxim nivell dels fons europeus i els fons de cohesió, el creixement de l'economia i la generació d'ocupació “de debò”.

CRÍTIQUES A LA GESTIÓ DELS FONS EUROPEUS I LA REFORMA LABORAL



Bravo també s'ha referit a la nova addenda al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), presentada pel Govern a finals de mes. El popular ha criticat la "mala gestió" dels fons europeus, sobretot quan Espanya és "el segon país amb més ajuts de la Unió Europea".

L'oposició retreu al Govern la manca d'informació a les comunitats autònomes i, també, que hagin ampliat els terminis de compliment de les fites recollides al PRTR i compromesos amb Brussel·les. "Els és impossible seguir", ha apuntat, en al·lusió a l'Executiu.

"Aquests fons s'haurien d'utilitzar per a allò que realment planteja Europa, que és la modernització del nostre país" , ha indicat. Per això, ha demanat al Govern un "treball conjunt" per gestionar de manera transparent els 200.000 milions d'euros procedents dels fons europeus que arribaran a Espanya fins al 2027.

El PP reclama transparència amb les dades d'execució, la incorporació d'incentius fiscals dins de l'execució del PRTR, transparència de dades a les fites i objectius, i explicacions sobre les fites i objectius incomplerts.

Bravo també ha carregat contra els projectes estratègics per a la recuperació i transformació econòmica (Perte), en concret, contra el del vehicle elèctric, amb una partida de 2.900 milions d'euros, amb una adjudicació que “s'ha quedat per sota de 800 milions de euros".

En aquest sentit, ha retret a la ministra d'Indústria, Reyes Maroto , estar treballant a "temps parcial", per centrar-se en la candidatura a l'alcaldia de Madrid, i li ha demanat "assumir responsabilitats" per la gestió dels fons.

El PP també ha identificat a la roda de premsa de començaments d'any altres problemes de l'economia espanyola, com la inflació, amb unes dades de les quals "en cap cas poden ser per treure pit", l'"enorme" deute i una economia que no té "creixement" ni "rebot", segons Bravo.

El PP ha tornat a qüestionar les dades d'ocupació per la figura dels fixos-discontinus, que, segons la seva opinió, "amaguen" persones que no estan treballant i "haurien de computar en atur".

"Això no és crear ocupació, és maquillar ocupació", ha subratllat Bravo, per a qui la reforma laboral "en cap cas" ha millorat la situació dels treballadors.