Begoña Villacís, vicealcaldessa de Madrid

La vicealcaldessa de Madrid i coordinadora de Ciutadans a la regió, Begoña Villacís , ha defensat aquest dilluns la candidatura 'Renace el teu partit', encapçalada pel portaveu 'taronja' al Parlament Europeu, Adrián Vázquez, i la coordinadora de Balears, Patricia Guasp , davant la de l'actual número 2 del partit Edmundo Bal, que entén que busca "pactar amb el president del Govern, Pedro Sánchez".

Així ho ha exposat Villacís en una entrevista a 'Cuatro' quan arrenca la campanya per a les primàries de la formació, que se celebraran dilluns que ve i dimarts.

"No estic a favor de pactar amb Sánchez en aquest moment en què està que està minant el nostre Estat de Dret, desprestigiant jutges i institucions. Per això no recolzo la candidatura de Bal sinó la d'Adrián i Patricia, sent tots companys. No són els nostres enemics" , ha recalcat.

'Renace el teu partit' és la candidatura pujada per l'actual presidenta de la formació, Inés Arrimadas, que, a més, la tanca de forma simbòlica i també està integrada per Villacís.

La vicealcaldessa ha recordat que en aquesta a l'òrgan màxim no figuren ni ella ni Arrimadas, sobre qui ha dit que ha portat a terme un "acte de generositat enorme" en fer un pas al costat i "renunciar a liderar el partit".

"No passa res perquè de tant en tant es canviï la totalitat de l'equip directiu. Aquesta candidatura és liberal, segueix defensant el que ha defensat sempre Cs i no fa coses estranyes" , ha apuntat la coordinadora del partit a Madrid.

Precisament en aquesta llista hi ha el delegat de Desenvolupament Urbà de l'Ajuntament de Madrid, Mariano Fuentes, que actualment és secretari d'Organització de la formació.

ARRIMADES, EL DOBLE D'AVALS



La candidatura de què forma part Arrimadas dobla en avals a la llista del vicesecretari general. En concret, ha aconseguit un total de 1.367 suports, davant dels 679 de la llista rival. Morales, per part seva, compta amb el suport de 142 militants.

Les dues candidatures preponderants tenen previst fer actes de campanya, que s'estendrà durant set dies, pel territori nacional, segons han traslladat.

A través del seu compte a la xarxa social Twitter, Vázquez ha detallat durant la jornada que es "patejaran el territori" i ho faran "amb propostes concretes". Assegurant "estar preparats", ha assenyalat que la seva llista té la vista posada en els propers mesos i busca "reconnectar amb els militants i reil·lusionar els electors".

"Avui s'inicia una campanya il·lusionant i transcendental per a Ciutadans" , ha assenyalat Guasp, que ha indicat que durant aquests set dies volen parlar "del model de partit" necessari "per impulsar el millor projecte per als espanyols".

Mentrestant, la llista de Bal celebra un acte telemàtic per donar el tret de sortida a la campanya aquest dilluns a la tarda, segons ha informat a la citada xarxa social.