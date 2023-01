Pere Aragones i Salvador Illa acudeixen a una sessió al Parlament @ep

El Govern ha tancat un primer "acord" pressupostari amb el PSC per valor de 5.386 milions d'euros en el marc de la negociació per als comptes de la Generalitat per al 2023, han informat a Europa Press fonts de l'Executiu català.

Segons ha avançat 'El Periódico', aquest acord cobreix el 87% dels punts de la proposta d'acord pressupostari del PSC a 147 mesures sobre salut, energia, drets socials, indústria, coneixement, educació, gestió de l'aigua i mobilitat.

Tot i això, fonts del PSC han traslladat que encara "no hi ha cap acord" per als Pressupostos del 2023, encara que sí que hi pugui haver sobre la necessitat d'impulsar certes mesures.

Per això, segueixen reclamant a l'Executiu català que trobi com emmotllar els comptes a les peticions del PSC: "Si tenen ganes de tenir Pressupostos i avançar, saben que han d'encaixar aquestes propostes", ha dit aquest dilluns la portaveu del PSC al Parlament , Alícia Romero.

PROPOSTES ADDICIONALS



Fonts del Govern han assegurat aquest dilluns que, després del primer acord per valor de 5.386 milions, el PSC reclama "ara" propostes addicionals que suposen una despesa de 5.000 milions més --de les quals 3.000 serien per al 2023--.

Segons l'Executiu català, només hi ha dues vies per cobrir aquestes peticions: o inflar "artificialment" la previsió d'ingressos, en un context de desacceleració econòmica, o desplaçar el compromís de despesa a futurs anys, dues opcions que descarten.

"Això és enginyeria pressupostària i no seria raonable", apunten les mateixes fonts, que afegeixen que, davant d'un escenari de creixement més baix del Producte Interior Brut (PIB), és imprudent comptar que la recaptació tributària augmenti.

El PSC ha defensat mantenir la "prudència fiscal" per al 2023 des de l'inici de la negociació, sense canvis a l'alça ni a la baixa en els impostos , per la qual cosa tampoc seria possible cobrir aquests 5.000 milions a través de pujades fiscals, subratllen des del Govern.

"ENCAIXAR" LES PROPOSTES



El PSC insisteix que les propostes que ha traslladat al Govern són "de sentit comú" i inclouen projectes clau perquè Catalunya i la seva economia avancin, com ara el macrocomplex de lleure del Hard Rock a Tarragona, l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona i el Quart Cinturó al Vallès (Barcelona).

En la proposta per als Pressupostos, els socialistes també demanen que el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) passi a dependre del Parlament; frenar el desplegament de les oficines del Govern a l'exterior i replantejar les territorials --eliminant, en primer lloc, la de Barcelona--; i suprimir el pla pilot d?una renda bàsica ciutadana --un compromís del Govern amb la CUP--.

El PSC i el Govern s'han reunit aquest dilluns, i tenen previstes dues trobades més dimecres i dijous; en paral·lel, i després de tancar un acord al desembre que li assegura el suport dels vuit diputats dels comuns als comptes, l?Executiu català segueix en negociacions amb Junts.