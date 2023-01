Bal, en una compareixença recent. Foto: Europa Press



El portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés i candidat a liderar la formació taronja, Edmundo Bal, ha lamentat "moltes pressions sobre càrrecs institucionals" per evitar-ne l'adhesió a la seva candidatura a la direcció del partit.

"No es refundarà res si segueixen al capdavant els mateixos. Si la gent posa la televisió i veu que la veu és la d'Arrimadas, dirà que és el mateix partit d'abans", ha avisat en una entrevista a La Vanguardia aquest dimarts 3 de gener.

Ha dit haver negociat amb la presidenta de la formació, Inés Arrimadas, i no amb els líders de la candidatura que ella recolza, i l'ha acusat de "presentar la seva candidatura, en el lloc que sigui, per continuar mantenint-se com a líder, des del darrere ".

De la mateixa manera, Bal ha descartat desavinences personals amb la líder actual i també qualsevol mena de rivalitat amb ella. "Qui vulgui veure en això un enfrontament personal està transmetent un missatge molt mesquí, oportunista, ruí i absolutament fals", ha dit.