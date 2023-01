El vicesecretari d'Economia del PP, Juan Bravo / @EP

El vicesecretari d'Economia del PP, Juan Bravo, ha reiterat aquest dimarts que el Ministeri de Treball i Economia Social "maquilla" les dades d'atur i contractació en no comptabilitzar els fixos-discontinus com a aturats , malgrat que no compten amb un lloc de treball fix.



Bravo, en declaracions a TVE, ha explicat que si als 2,83 milions d'aturats se'ls sumen els 550.000 fixos discontinus que no tenen feina, el total d'aturats s'elevaria a 3,3 milions de persones.



El vicesecretari d'Economia del PP ha subratllat que un treballador fix discontinu necessita una mitjana de 4,7 contractes, de manera que "en realitat la situació d'aquestes persones no ha millorat". "La reforma laboral ha convertit els temporals en fixos-discontinus. Només els ha canviat el nom", ha denunciat.



Tot i que ha considerat que tot el que sigui crear ocupació és bo, Bravo ha assenyalat que, entrant en el detall de les dades publicades aquest dimarts, es constata que el desembre va ser, en termes d'atur, "el pitjor mes des del 2012" i que la afiliació d'autònoms ha mostrat el seu pitjor resultat també des del 2012.



Bravo ha advertit a més que Espanya segueix sent el país amb més taxa d'atur de la Unió Europea , lidera també la desocupació juvenil, i la durada mitjana dels contractes que s'efectuen als treballadors és de només 45 dies.