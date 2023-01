La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero / @EP

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha acusat el Govern de "trencar ponts i confiança" en haver anunciat un primer acord sobre els Pressupostos de la Generalitat del 2023, que els socialistes neguen.

"No hi ha cap acord amb el Govern de la Generalitat, ni un primer, ni parcial, ni cap acord. Continuem negociant", ha replicat en una entrevista a 'El Nacional'.

Cal recordar que el Govern espanyol havia anunciat un primer acord pressupostari amb el PSC per valor de 5.386 milions d'euros en el marc de la negociació per als comptes de la Generalitat per al 2023, segons informaven fonts de l'Executiu català.

Així, ha insistit que la responsabilitat d'assolir un acord és del president de l'Executiu, Pere Aragonès, a qui ha exigit un esforç: El Pressupost "deu ser de negociació, d'igual a igual, no d'adhesió", ha reivindicat.

Ha assegurat que de vegades els "costa" treballar amb els republicans, als quals ha atribuït formes polítiques antigues, i els ha instat a rectificar ia incorporar les seves mesures als Comptes.

Ha garantit la seva predisposició a continuar amb la negociació i ha dit que des del PSC són "positius" i esperen assolir un acord definitiu.

"AQUESTS 5.386 MILIONS NO ESTAN"



Romero ha discrepat que el Govern hagi acceptat el 87% dels punts de la proposta socialista i que suposin una despesa de 5.386 milions d'euros més, i ha xifrat en uns 3.000 milions la despesa de les iniciatives.

"No ens han dit quines són les mesures que ens han acceptat, si són amb xifres o sense xifres", ha lamentat, i ha dit haver advertit la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, de les divergències en les dades a la reunió que van mantenir aquest dilluns.