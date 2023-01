La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ofereix una roda de premsa mentre mostra 'El Llibre d'Or del Treball', a la seu del Ministeri, el 27 d'octubre del 2022, a Madrid (Espanya).

El Ministeri de Treball i Seguretat Social no descarta que hi hagi "rellevància penal" en el procés de selecció d'una agència d'ocupació que va obligar les candidates a hostesses de vol a quedar-se en roba interior durant el procés de selecció.

"Estem fent totes les comprovacions possibles. Farem tot perquè aquesta pràctica sigui sancionada adequadament o, fins i tot en el cas que tingui rellevància penal, cosa que no és en si mateixa descartable, per enviar les actuacions a la Fiscalia i que prengui cartes a l'assumpte", ha informat aquest dimarts el secretari d'Estat de Treball i Economia Social, Joaquín Pérez Rey.

Pérez Rey ha explicat que la Inspecció de Treball, a través de l'Oficina de Lluita contra la Discriminació, "es va posar en marxa" després de conèixer els fets, relatats per una de les participants en un vídeo penjat a xarxes socials.

Aquest cas va ser publicat aquest dilluns per l'elDiario.es, en què diverses participants coincidien que van haver de quedar-se en roba interior durant un procés de selecció, realitzat per l'empresa Meccti per a l'aerolínia Kuwait Airways .

"La pràctica de selecció de la qual hem tingut notícies és absolutament intolerable. Ningú no pot ser sotmès, amb la intenció de trobar una feina, a una pràctica que atempta contra la dignitat de les persones", ha recalcat el secretari d'Estat de Treball, preguntat sobre això a la roda de premsa de presentació de les dades d'ocupació del 2022.