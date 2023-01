El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres @ep

Relators de l' ONU s'ha dirigit al Govern d' Espanya , arran d'una denúncia d' ERC , per demanar que en el termini de 60 dies informe sobre el presumpte espionatge dut a terme amb el sistema Pegasus líders independentistes, perquè exposi com repararà els afectats, sancionarà els culpables i evitarà que es torni a repetir.

Així ho han exigit tres relators especials de les Nacions Unides sobre qüestions de les minories; la promoció i la protecció de dret a la llibertat d'opinió i d'expressió i el Relator Especial sobre els drets a la llibertat de reunió pacífica i d?associació, segons la nota de premsa emesa avui per ERC.

Aquesta comunicació respon a la informació rebuda per les Nacions Unides i enviada des de Ginebra per la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira , en nom dels republicans presumptament espiats i en coordinació amb la resta d'organitzacions afectades per l'anomenat 'Catalangate'.

A l'escrit que acompanya la nota de premsa d'ERC, datat el 24 d'octubre del 2022, els tres relators exposen al Govern que han rebut una comunicació denunciant el presumpte espionatge mitjançant l'ús de programari espia Pegasus i Candiru sobre un "ampli nombre de personalitats i activistes catalans durant el període 2017-2020".

"Les víctimes dels complexos i sofisticats programes d'espionatge van incloure líders catalans, membres del Parlament Europeu, legisladors, juristes i membres d'organitzacions de la societat civil", necessiten i recorden que aquest programari es ven únicament als governs, segons el productor ( NSO Group, amb seu a Israel), i amb ell es van infectar els dispositius electrònics d'almenys 65 persones.

Entre els afectats citen Pere Aragonés, l'advocat de Junqueras i Raúl Romeva, Andreu Van den Eynde; Jordi Sánchez, expresident de l'ANC i Marta Rovira, entre d'altres.

PREOCUPACIÓ MOLT SERIA PER LA POSSIBLE VULNERACIÓ DE DRETS



Després d'exposar els fets, els relators expressen la seva "preocupació molt seriosa" i "s'informa com un programa d'espionatge extens i ben coordinat sobre activistes i figures públiques prominents de la minoria catalana".

A parer seu, aquest presumpte espionatge "sembla ser una interferència en el seu dret a tenir i expressar lliurement els seus punts de vista, intercanviar i difondre informació i idees, a reunir-se pacíficament i participar en associacions, a tenir vida privada i privadesa en la correspondència, ia ser iguals davant la llei i amb dret a igual protecció de la llei sense cap discriminació".

Els relators acompanyen el seu escrit amb un annex on es recullen les "referències al dret internacional dels drets humans". Dit això, recorden que el seu mandat és “intentar clarificar les al·legacions” que els ha presentat ERC.

Per això, reclamen que el Govern els enviï en el termini de 60 dies: qualsevol informació sobre les al·legacions esmentades a l'escrit; tota la informació disponible sobre les investigacions oficials de les denúncies d'espionatge; aclariments sobre les "connexions" entre l'espionatge i les autoritats espanyoles; sobre com Pegasus podria haver-se utilitzat contra ciutadans espanyols pertanyents a "minories" si "suposadament" es ven només als governs.

ACLARACIÓ SOBRE PRESUMPTES CONNEXIONS ENTRE L'ESPIONATGE I AUTORITATS



A més , demana que digui com planeja "remeiar" les "eventuals inconsistències amb les normes internacionals de drets humans" i què té previst fer el Govern per garantir "la reparació de les víctimes i la no repetició de les activitats d'espionatge denunciades".

Adverteixen que transcorreguts aquests 60 dies de termini faran públiques tant aquesta comunicació així com la resposta rebuda del Govern espanyol i també estaran disponibles totes dues a l'informe habitual que es presentarà al Consell de Drets Humans.

Finalment, reclamen a l'Executiu que "adopti totes les mesures necessàries per protegir els drets i les llibertats" de les persones esmentades i investigar, processar i imposar les sancions adequades a qualsevol persona responsable de les violacions al·legades. I reclamen que es prenguin les mesures efectives per evitar que els fets es repeteixin.

ERC exposa a la seva nota de premsa que "seguirà exigint" al Govern que sigui transparent sobre quines entitats governamentals van utilitzar Pegasus per espiar, que assumeixi les responsabilitats pertinents i que garanteixi que fets com aquests no es tornin a produir. A més, li reclama que "repari les víctimes, tal com demana Nacions Unides".

A això afegeixen que també esperen que aquesta resolució impulsi la justícia espanyola a "deixar d'entorpir el curs de les querelles presentades i dugui a terme una investigació efectiva dels casos d'espionatge denunciats".