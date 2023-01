La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, a la roda de premsa posterior al Consell Executiu @ep

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja , ha avisat aquest dimarts que la Generalitat no esperarà el PSC i Junts per aprovar el projecte de Pressupostos al Consell Executiu si dilaten l'acord sobre els comptes: "Ha de ser qüestió de dies, no podem demorar més aquesta aprovació", ha afirmat, deixant caure que podrien convocar el ple per aprovar els Pressupostos sense que hi hagi un acord previ amb els socialistes o Junts. Es tractaria d'uns comptes no consensuats que buscarien forçar el vot positiu dels dos partits de l'oposició apel·lant a l'estabilitat, però que també podrien ser rebutjats i deixar Catalunya sense uns pressupostos per al 2023.

En roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu, ha assegurat que encara no són en aquest escenari, però ha insistit que no dubtaran a portar els Pressupostos al Govern i al Parlament si detecten "objectius electoralistes o partidistes" a Junts i PSC. Tot i això, Plaja ha defensat que les negociacions avancen amb aquests dos partits i que el Govern està a les portes de segellar acords; en el cas del PSC --ha detallat-- "ja hi ha entesa i ara el que falta és voluntat política" per tancar els serrells del pacte.

La portaveu, que encara veu possible un acord a quatre amb ERC, PSC, Junts i comuns perquè "no hi ha cap punt que sigui incompatible" , ha assegurat que el Govern ha acceptat el 87% de les propostes dels socialistes, mentre que amb A Junts hi ha una cinquantena d'iniciatives pactades.

Pel que fa a les peticions de Junts en fiscalitat, ha assegurat que no hi ha cap novetat i que la negociació segueix endavant, encara que la posició del Govern continua sent contrària a abaixar impostos; Junts demana baixar l'IRPF a les rendes baixes, deflactar-lo a tots els trams i bonificar progressivament l'impost de Successions.

L'ALTRE 13% DEL PSC



Sobre la negociació amb el PSC, la portaveu del Govern ha refusat concretar en quins punts hi ha més fricció, mentre que ha posat en valor les 147 mesures del que considera un primer acord amb el PSC --que els socialistes neguen--.

"No hi ha cap tema que sigui insalvable, però és veritat que hi ha temes que són extrapressupostaris i cal tractar-los com a tal" , ha mantingut, en referència al projecte del macrocomplex del Hard Rock a Tarragona i l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona. Tot i això, ha precisat que el Govern "mai ha dit que no calgui" una ampliació de l'Aeroport de Barcelona , que defensen consensuar des de Catalunya, i sobre el Hard Rock ha dit textualment que es farà i es farà bé --el projecte està aturat després de rebre informes administratius desfavorables--.

En la proposta per als Pressupostos, els socialistes també demanaven que el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) passi a dependre del Parlament; frenar el desplegament de les oficines del Govern a l'exterior i replantejar les territorials --eliminant, en primer lloc, la de Barcelona--; i suprimir el pla pilot duna renda bàsica ciutadana.

Pel que fa al pla pilot sobre la renda bàsica, que el Govern va pactar amb la CUP a l'inici de la legislatura, Plaja ha detallat que està inclòs a l'esborrany dels comptes per al 2023.

Pel que fa a la xarxa de delegacions a l'exterior, la portaveu ha mantingut que l'acció exterior del Govern és "irrenunciable i imprescindible", tot i que ha concretat que el pla per a aquest any és consolidar la xarxa d'oficines existent.

Així mateix, ha descartat que la continuïtat del Govern d'ERC i de la legislatura depengui dels pressupostos: "L'objectiu és clar: acabar la legislatura, i així ho farà el Govern. La convocatòria d'eleccions no depèn dels pressupostos".