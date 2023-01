Foto: Europa Press

El 2023 ja està en marxa i gairebé totes les comunitats autònomes espanyoles tenen pressupostos i, per tant, és públic el que cobraran els presidents durant aquest any. L?excepció és Catalunya, on el govern d?ERC encara negocia els comptes amb algunes formacions de l?oposició.

Tot i això, Pere Aragonès serà el president més ben pagat aquest any. Tot seguit et detallem el que percebrà cadascun durant aquest exercici.

1) Pere Aragonès (ERC): 130.250,60 euros.

2) Íñigo Urkullu (PNB - Euskadi): 106.778 euros.

3) Isabel Díaz Ayuso (PP - Comunitat de Madrid): 103.090,32 euros.

4) Javier Lambán (PSOE – Aragó): 90.947,64 euros.

5) Emiliano García-Page (PSOE - Castella-la Manxa): sou de 86.454 euros.

6) Guillermo Fernández Vara (PSOE – Extremadura): sou de 84.892,7 euros.

7) Conquilla Andreu (PSOE - La Rioja): sou de 82.750,6 euros.

8) Alfonso Rueda (PP - Galícia): sou de 79.651 euros.

9) María Chivite (PSOE - Navarra): sou de 78.597 euros.

10) Ximo Puig (PSOE – Comunitat Valenciana): sou de 77.842,56 euros.

11) Àngel Víctor Torres (PSOE - Canàries): sou de 76.823 euros.

12) Fernando López Miras (PP - Regió de Múrcia): sou de 75.670 euros.

13) Alfonso Fernández Mañueco (PP - Castella i Lleó): sou de 76.355,08 euros.

14) Francina Armengol (PSOE – Illes Balears): sou de 73.311 euros.

15) Juanma Moreno (PP - Andalusia): sou de 71.667,36 euros.

16) Adrián Barbón (PSOE - Principat d'Astúries): sou de 69.128,62 euros anuals.

17) Miguel Ángel Revilla (PRC - Cantàbria): sou de 64.606 euros anuals.