Foto: Generalitat

Sense avenços. Aquesta és la sensació que hi ha al PSC després de la reunió mantinguda aquest dimecres 4 de gener en el marc de les negociacions dels pressupostos de la Generalitat del 2023. Els socialistes assegura que no hi ha hagut avenços i que els republicans són els que han de trobar la forma per fer compatibles totes les demandes del PSC, les pròpies i les que ja van acordar amb els comuns.

A més, per als socialistes no hi ha mitges tintes. "L'acord ha de ser de tot el paquet de mesures", han recordat, igual que ha fet el portaveu, Alícia Romero, en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio el matí d'aquest dia 4, abans de l'inici de la trobada.

Des de la Generalitat, en canvi, són més optimistes amb la trobada, tot i que l?acord continua lluny de ser una realitat; de fet, el proper dijous 5 està previst que les dues formacions tornin a veure's en 2 trobades més.

IGUALTAT DE FORCES

Els socialistes es veuen capaços d?aquest tour de force perquè després de la ruptura del Govern, a principis d?octubre del 2022, tenen els mateixos diputats al Parlament que els republicans.

Entre les peticions que els socialistes volen incloure sí o sí als comptes per a aquest 2023 hi ha el projecte del Hard Rock (al qual s'oposen frontalment els comuns), l'ampliació de l'aeroport del Prat i el quart cinturó, entre Sabadell i Terrassa.

El que podria portar a un xoc amb ERC és la voluntat del PSC que es freni l'expansió de les delegacions del Govern a l'exterior, encara que altres punts de fricció també són qüestions com la gestió el departament d'Ensenyament.