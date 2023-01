El coordinador General del PP, Elías Bendodo, durant una roda de premsa - ARXIU EP

El coordinador general del PP, Elías Bendodo , ha qualificat d'"insuficient" el pla del Govern central per combatre la inflació i li ha demanat que "ja que han copiat" les mesures econòmiques plantejades pel PP com "la baixada de l'IVA que portem demanant tres mesos", que "les copiï bé" i baixi també l'IVA a la carn, el peix i les conserves, mantingui el descompte de 20 cèntims als carburants a autònoms i col·lectius vulnerables, ampliï les ajudes de 200 euros a les famílies més necessitades o ajusteu l'IRPF a la pujada de preus.

I és que per al 'popular' en les mesures anunciades pel Govern "sempre hi ha lletra petita" i "el que Sánchez dóna amb una mà, ho treu amb l'altra", al·ludint que "amb una mà diu que baixarà l'IVA d'alguns aliments, però el mateix 1 de gener deixa de subvencionar el litre de benzina”. "Es creu que som ximples", ha postil·lat.

D'aquesta manera ha assegurat que el Govern "vol que amb l'entrada d'any els espanyols entrem en amnèsia col·lectiva i oblidem les galledes d'escombraries que ha tret a final d'any intentant que amb les festes ens oblidem", però ha assegurat que "això no es produirà". "Els espanyols són molt més intel·ligents i responsables que ell".

Així, ha indicat que el president del Govern "ha estat el tema de tema de tema" a les reunions familiars aquestes festes, "i no per la seva gestió, pels seus excessos" , ha dit Bendodo, referint-se a la pujada dels preus, la rebaixa del delicte de malversació, la llei del 'només sí que és sí' i "ficar la mà en tots els òrgans de l'Estat".

Sobre la gestió econòmica, el coordinador general dels populars s'ha lamentat que Sánchez hagi pres la "decisió salomònica" de treure-li d'una "destralada" els 20 cèntims del combustible a tot el món. "Això és brotxa grossa ¿però en quin cap hi cap?", s'ha qüestionat, apuntant que "omplir un cotxe dièsel ara costa 20 euros més que fa un any".

També li ha demanat que baixi l'IVA de la carn, del peix i de les conserves , apartat en què s'ha queixat de "la lletra petita" en aquest aspecte: "La baixada de l'IVA està condicionada perquè la inflació subjacent estigui per a sobre del 5,5%, aleshores quan baixi, que és la tendència, ens exposem que en qüestió de pocs mesos també desaparegui aquesta ajuda”.

Bendodo, que ha recordat que el Govern ha recaptat 33.000 milions més fins al novembre del 2022 per l'augment dels preus , ha recriminat a Sánchez que, en lloc de recolzar per exemple els autònoms mantenint el descompte als combustibles, “es guardi un matalàs electoral per treure la xequera abans de les eleccions”.

En aquesta línia també ha al·ludit al xec de 200 euros d'ajuda a les famílies vulnerables, comparant-ho amb el bo jove cultural. "Ningú entén que el bo jove destinat a lleure pugi a 400 euros mentre que l'ajuda a les famílies que no arriben a final de mes sigui de 200 euros", "això és el minixec electoral de Sánchez", ha afegit.

D'altra banda ha assenyalat que Sánchez ha estat "el tema de canó" a les festes nadalenques per ser "el primer president del Govern que s'ha atrevit a abolir la sedició i abaratir la corrupció coincidint, a més, amb el moment en què mig govern socialista de Andalusia ja ha entrat a la presó pel cas ERO".

Sobre això ha assenyalat que "ningú s'ho hauria cregut", assegurant que "si avui fossin les eleccions, el Pedro Sánchez de la seva campanya electoral no votaria el d'avui perquè no tenen res a veure" . Així, ha demanat eleccions "ja", argumentant que el seu programa "és totalment diferent".

A més, ha assenyalat que al president del Govern també se li ha recordat aquestes festes per "intentar ficar la mà a tots els poders de l'Estat, però sobretot, perquè el Constitucional li ha parat els peus en intentar canviar per la porta del darrere les regles del poder judicial".

Finalment, Bendodo ha al·ludit a la llei del 'només sí que és sí' per acusar Sánchez de seguir "enrocat" a no canviar-la malgrat que aquesta norma "ha propiciat la reducció de condemna a 133 agressors sexuals i violadors; 17 ja són al carrer". Pel PP, aquestes són les dades "de la vergonya" i ha assegurat que seguiran actualitzant-les perquè al Govern "se li mogui la consciència i facin el que hagin de fer perquè és un absolut insult, especialment a les dones". Tot i això, censura que l'Executiu "per supèrbia, per insolvència o mala fe, no mogui un dit" sobre això.

Qüestionat pels periodistes, Elías Bendodo s'ha referit a les dades de l'atur i ha acusat el Govern de "maquillar les xifres" i "prendre els espanyols per ximples" en no incloure a les llistes de desocupats els fixos discontinus en els períodes que no treballen aconseguint així rebaixar el nombre d'aturats. "Tots els ciutadans sabem que quan un no està treballant, és a la llista de l'atur", ha conclòs.