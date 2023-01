La consellera de Presidència, Laura Vilagrà / @EP

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat que la reunió del Govern amb el PSC aquest dimecres “ha accelerat la recta final de les negociacions” pressupostàries i que no veu impediments per continuar avançant i poder signar definitivament l'acord.

En declaracions a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), ha exposat que a la reunió han avançat en plantejaments relatius a la mobilitat, la indústria i els drets socials i ha remarcat que els elements que no formen part del Pressupost s'han de situar "fora de la negociació".

MÉS INFORMACIÓ Conclou sense avenços la reunió ERC-PSC pels pressupostos de la Generalitat

En aquesta línia, ha afegit que el Govern té propostes sobre algunes de les iniciatives que reclama el PSC i que les posaran sobre la taula quan toqui, “però no es pot condicionar la negociació del pressupost a uns temes dels quals queda molt per parlar i discutir", ha conclòs.

Preguntada per l'estat de la negociació amb Junts, Vilagrà ha afirmat que "està oberta" i va avançant, i per això no descarta que hi pugui haver un acord a quatre --PSC, ERC, Junts i els comuns--.

Per a ella, no té sentit dilatar l'aprovació dels comptes més enllà dels propers dies “perquè cal començar a invertir en sanitat, mobilitat sostenible i temes energètics ” i ha subratllat la importància d'anar avançant en xifres i compromisos concrets.