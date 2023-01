El president del Govern, Pedro Sánchez, a la roda de premsa

El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez , ha acudit aquest dimecres a la capella ardent per acomiadar l'exsecretari general de la UGT, Nicolás Redondo, que ha definit com una "referència històrica" i "un gran espanyol" que va donar veu a les ànsies de canvi i de democràcia.

En una intervenció davant els mitjans a la seu del sindicat, on s'ha instal·lat la capella ardent, Sánchez ha assenyalat que la història de Nicolás Redondo --mort aquest dimarts-- és "la història més brillant vinculada amb totes les causes que ha materialitzat la UGT des del moment en què va néixer".

Així s'ha referit a la lluita per la dignitat dels pobles i dels treballadors i contra la desigualtat, alhora que ha assegurat que és una causa que encara perdura i que justifica l'existència tant de la UGT com del PSOE.

Sánchez ha assenyalat que ahir a la nit va rebre la notícia que Redondo es trobava en una situació "molt delicada" de l'actual secretari general de la UGT, Pepe Álvarez i ha assegurat que tot i que tenia 95 anys aquesta l'ha sorprès "per la rapidesa" ". També ha afirmat que li ha "commocionat", ja que s'estava sent "una referència històrica per a l'Espanya democràtica moderna" d'avui, segons ho ha definit.

LLUITA, COMPROMÍS I DIGNITAT



Alhora, ha remarcat que les tres característiques que segons la seva opinió han definit l'històric líder sindical són "la lluita, el compromís amb la causa dels treballadors i la dignitat" . En aquest punt ha destacat la seva “integritat” i la coherència en la seva acció política i compromís sindicalista.

Sánchez també ha recordat que Redondo va haver d'abandonar Espanya i exiliar-se a França quan era un nen, tot i que posteriorment va tornar i va fer possible que avui "tinguem els drets i llibertats que la seva generació no va poder gaudir quan era petit", ha afegit.

Sánchez també ha indicat que durant la visita a la capella ardent ha mantingut una conversa amb el fill de Nicolás Redondo, Nicolás Redondo Terreros, històric dirigent del PSE que en l'última etapa ha mostrat les seves discrepàncies amb l'actual direcció del PSOE fins al punt de que el maig del 2021 se li va arribar a obrir un expedient d'expulsió. Tot i que posteriorment va ser arxivat sense cap conseqüència per al fill de l'històric dirigent sindicalista.