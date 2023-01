El coordinador general del Partit Popular, Elías Bendodo @ep

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat aquest dimecres el nomenament d' Elías Bendodo , actual coordinador general del partit, com a director de campanya per a les eleccions municipals i autonòmiques del proper 28 de maig, exalçant el seu paper perquè els populars 'arrabassin al PSOE la Junta d'Andalusia i el coneixement del que passa a tot el país.

Feijóo ha confirmat via Twitter la designació de Bendodo, que "ha estat essencial a les victòries d'Andalusia i coneix en profunditat la realitat de cada territori" . "El camí no és fàcil, però sempre val la pena", li ha transmès al també senador.

Juntament amb el seu equip, Bendodo tindrà la missió de treballar de manera immediata a la preparació de la campanya, ha informat el PP en una nota de premsa. I ha avançat que durant aquest mes té previst presentar els seus candidats tant a nivell autonòmic com els dels caps de llista de les capitals de província.

El PP ha destacat que Bendodo té una "dilatada experiència" en campanyes electorals en haver dirigit les dues últimes per a les eleccions autonòmiques d'Andalusia, en què el PP va obtenir un "èxit sense precedents", en haver aconseguit el 2018 presidir per primera vegada la Junta andalusa i el 2022 tenir un resultat històric amb una majoria absoluta i 58 escons al Parlament regional.

Amb aquest moviment, Feijóo consolida l'eix Andalusia - Galícia , que va néixer en el moment en què Juamna Moreno i Feijóo , juntament amb la resta de barons, van fer fora Pablo Casado de la presidència. Quan Feijóo va assumir el lideratge del partit, va posar l'home fort de Moreno, Elías Bendodo, com a número 3, deixant per darrere altres companys seus que l'havien acompanyat mentre exercia la presidència gallega, com Miguel Tellado, i ignorant altres barons com Ayuso , que no aconsegueix col·locar cap dels seus afins a la cúpula del partit.