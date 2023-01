La portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, Mònica Sales , ha rebutjat haver aconseguit més acords amb el Govern per a l'aprovació dels Pressupostos del 2023 més enllà de l'augment de la dotació de les partides destinades a la protecció del català i ha insistit en que els macroprojectes del Hard-Rock, el Quart Cinturó i l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat són “irrenunciables” per a la formació. En una entrevista a Catalunya Ràdio d'aquest dijous 5 de gener, ha explicat que la totalitat dels punts que Junts va presentar a l'Executiu català "no està tancada" i ha mostrat la disposició a continuar amb la negociació.

"No podem triar quina d'aquestes mesures prioritzem", ha avisat, i ha exigit al Govern informació sobre quines mesures de què han presentat rebutja i sobre quins compromisos aconseguits amb altres formacions xoquen amb els interessos de Junts.

Igualment, ha lamentat discrepàncies sobre qüestions de fiscalitat i, preguntada per la possibilitat de negociar algunes qüestions fora del marc pressupostari, ha replicat que “en tot cas serem nosaltres qui decidirà si aquestes propostes les hem de treballar en paral·lel als pressupostos o no”.

Alhora, la portaveu parlamentària ha convingut que la política exterior de la Generalitat "dificulta molt les negociacions".

Sales ha dit estar a l'espera que l'equip governamental els traslladi un document actualitzat amb els comentaris de la darrera reunió i ha recordat que els de Laura Borràs esmenaran a la totalitat els comptes si el Govern els aprova al proper Consell Executiu.