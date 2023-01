L'exvicepresident del Govern i exlíder de Podem, Pablo Iglesias / @EP



L'exsecretari general de Podem Pablo Iglesias no ha descartat que Pedro Sánchez convoqui Generals a l'abril , i espera, en aquest cas, una coalició "de totes les forces polítiques d'esquerres". A més, ha advertit que "seria una tragèdia" que Sumar "es presenti pel seu compte" en uns propers comicis i ha insistit la impulsora del projecte i vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, que "aclareixi" ja "si vol ser la candidata de tots".



En una tertúlia a Ràdio Euskadi, Iglesias ha dit esperar que "hi hagi un acord" sobre això i ha advertit que "deslligar la sort" de les eleccions generals "del que passi en autonòmiques i en municipals" seria "un error". Segons la seva opinió, són "dos moments electorals definitius" , i per això "no descartaria" que Pedro Sánchez convoqués les eleccions generals "un mes abans", a l'abril. "I espero que hi hagi una entesa en forma de coalició de totes les forces polítiques d'esquerres", ha afegit.



Per argumentar aquesta teoria ha apuntat que "un decisor polític valora opcions, no s'ho juga tot a priori a una carta". En aquest sentit, ha recordat "l'escenari" del 2019, en què unes eleccions generals "que no s'havien d'avançar tant" es van produir en un mes d'abril.



A parer seu, l'argument que Pedro Sánchez intentarà rendibilitzar la Presidència europea no serviria "si els equips demoscòpics de la Moncloa li diuen: mira, pinten malament les municipals i autonòmiques" i l'adverteixen que el PSOE pot "no recuperar cap territori i perdre'n uns quants”.



Si aquests assessors l'avisen, a més, que "després d'això s'instal·larà el relat que" el PSOE "té perdudes les generals i hi haurà molt de soroll intern dins del partit", pensar que el president del Govern "no considerarà la possibilitat d'un avançament electoral, tenint en compte a més el que va passar el 2019", seria "imprudent".



"Això vol dir que avançarà les eleccions al cent per cent? No, crec que ell jugarà amb les diferents opcions, però ara mateix cap enquesta val res si les eleccions generals seran després de les municipals i autonòmiques " , ha dit.



PODEM BUSCARÀ LA UNITAT PER SOBRE DE TOT

L'exlíder de Podem ha recordat que els portaveus del seu partit “ja han deixat clara quina” és la seva posició . "Podem buscarà la unitat per sobre de qualsevol consideració, crec que és evident que seria una tragèdia que Sumar volgués presentar-se pel seu compte a les eleccions sense comptar amb un partit polític com Podem", ha dit.



Per això, ha assegurat que la formació estada "defensarà aquesta entesa fins al final". A més, ha vaticinat "molts cants de sirena per part d'alguns sectors mediàtics, els mateixos que van promocionar que Més País trenqués amb Podem " i que recomanaran a Yolanda Díaz que es presenti en solitari.



"És una evidència demoscòpia i política que anar separats seria un error, hi ha d'haver una entesa. Podem ha dit que la fórmula de coalició és la més assenyada i caldrà deixar que les bases dels partits es posicionin", ha dit.

Pablo Iglesias ha afirmat que el seu partit "fa molt temps que diu" que aquesta és una qüestió "urgent, que la qüestió electoral ja hi és, que Yolanda ha d'aclarir si vol ser la candidata de tots i que caldrà operar mecanismes per posar-se d'acord ".



"La participació de la gent és crucial, que en última instància sigui la militància dels diferents partits la que participi per decidir com se'n va. Per Podem, la unitat està per sobre de tota consideració", ha aclarit.



En aquest sentit, ha recordat la confluència amb IU a les últimes eleccions, amb una aposta "per candidats que no són del partit". "L'aposta, en el seu moment, per Yolanda, era apostar per una militant del PCE . No és arrogant dir que Podem és la força política més rellevant de l'esquerra espanyola els últims vuit anys", ha reivindicat.