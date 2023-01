La portaveu del PSOE i ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, ofereix declaracions als mitjans de comunicació - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press

El PSOE està a l'espera que el Tribunal Suprem (TS) sent jurisprudència amb les seves sentències per poder aplicar la coneguda com a 'llei del només sí és sí' sense rebaixar les penes a condemnats per delictes sexuals.

La portaveu socialista i ministra d'Educació, Pilar Alegría , ha assenyalat que la Fiscalia General ja "va dictar jurisprudència ràpidament" marcant una directriu "molt clara" en què impedia revisar a la baixa les condemnes, i per això creu que ara "li correspon al TS pronunciar-se".

En aquest sentit, ha recordat que el Suprem ja ha dictat una primera resolució al respecte en què marca que s'ha de revisar cas per cas, per la qual cosa ara "el procedent i oportú és seguir esperant" que amb diferents sentències traslladi jurisprudència a torn a la norma.

Així ha respost Alegria a preguntes de la premsa sobre si es modificarà aquesta llei per evitar que se segueixin rebaixant condemnes, davant la qual cosa la socialista ha remarcat que és una norma "pionera" a Europa i que té "un objectiu molt clar: protegir, protegir i protegir les dones i les víctimes".

Alegria ha fet aquestes declaracions als mitjans a Reinosa (Cantàbria), al seu pas per la seu del partit al municipi.