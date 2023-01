El ministre de Presidència Féliz Bolaños / @EP



El ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Deomcràtica, Félix Bolaños, ha sostingut aquest dijous que el Govern ha establert les bases de la convivència a Catalunya ia la resta d'Espanya i que això suposarà un "actiu electoral" del qual es beneficiaran tots els líders socialistes que es presentin a les eleccions a tot el territori.



Bolaños ha fet aquestes declaracions en ser qüestionat per les crítiques de diferents barons socialistes a l'eliminació del delicte de sedició i la reforma de la malversació que ha estat impulsada pel Govern central i beneficiaran els líders independentistes del procés.



En declaracions a ' La Sexta ', ha assenyalat que actualment a l'Espanya del 2023 es compleix la Constitució i la llei "i els problemes polítics se solucionen amb diàleg i amb entesa", davant la situació del 2017 en què l'independentisme català era el principal problema per als espanyols.



POLÍTIQUES VALENTS I AUDAÇOS

"Això és un actiu que tots els companys que es presentin a qualsevol lloc del territori espanyol, que podran utilitzar a les seves campanyes electorals", ha traslladat. Bolaños ha fet aquestes declaracions en ser qüestionat per les crítiques a la reforma del Codi Penal per part dels presidents de Castella-la Manxa i Aragó, Emiliano García Page i Javier Lambán i pels secretaris generals del PSOE a Madrid, Castella i Lleó, Juan Lobato i Luis Tudanca.



Tots ells s'han mostrat en contra de rebaixar les penes per aquests delictes i han expressat la seva preocupació perquè condemnats per corrupció puguin veure reduït el temps a la presó. Tot i això Bolaños ha indicat que es tracta d'un actiu per a l'Executiu però també "per al PSOE a tot Espanya", perquè no volen tornar a aquell moment de tensió "que no portava enlloc" ha subratllat.



Així mateix ha defensat que el Govern ha establert les bases per a una convivència normalitzada amb polítiques "valents i audaços" ja que en alguns territoris com a Catalunya hi havia una tensió "insuportable".



NO EXISTEIX PROBLEMA D'INDEPENDENTISME

"Hem aconseguit que ara a Catalunya no hi hagi un problema d'independentisme", ha sostingut Bolaños argumentant les respostes que donen els catalans i la resta d'espanyols a les enquestes que assenyalen que en aquest moment aquest assumpte ocupi el número 45 entre les preocupacions dels ciutadans mentre fa cinc anys estava entre la primera i la segona.



En ser qüestionat sobre si el preocupen les crítiques dels barons esmentats, a més de les del president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, per discrepàncies amb el Govern central pel transvasament Tajo-Segura, el ministre ha afirmat que el preocuparia que hi hagués tensió a Catalunya i la resta d'Espanya com el 2017 o que Espanya no creixés econòmicament o no creés ocupació però que està passant "el contrari".