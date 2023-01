Rufián aparca la defensa de la independència de Catalunya per aspirar a alcalde|@EP.

El pla d'ERC per convertir-se en un partit hegemònic té la primera confirmació en els comicis del mes de maig vinent. I, a la particular batalla a la conurbació barcelonina, amb el PSC com a rival a vèncer, el seu estendard és la candidatura de Gabriel Rufián a l'Alcaldia de Santa Coloma de Gramenet .

En la presentació fa uns mesos com a alcaldable del seu municipi, el portaveu d'ERC al Congrés va llançar un missatge rotund: “Santa Coloma ni és de Ferraz ni de [l'alcaldessa] Parlon ni del PSOE”.

Rufián, no obstant, sap que té davant seu un repte més que difícil. La seva ciutat natal és un dels feus catalans amb menor penetració de l'independentisme i un dels municipis on el PSC exhibeix més robustesa.

Menys independència, més política social

Per això, segons expliquen a Confidencial Digital fonts pròximes al líder dels republicans a Madrid, Gabriel Rufián aparcarà durant la campanya electoral la defensa de la independència de Catalunya.

Ha conclòs que s'ha de centrar en propostes socials d'esquerres per arrabassar l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet al PSC que governa amb majoria absoluta.

Tot plegat, després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi apuntat que el full de ruta el 2023 passa per començar els preparatius per convocar un nou referèndum.

Arrebatar la majoria absoluta al PSC

Amb tres regidors, Esquerra va aconseguir als comicis del 2019 entrar per primera vegada a l'Ajuntament colomenc, on el PSC governa des de fa 31 anys i l'alcaldessa Núria Parlon va aconseguir, a l'última cita amb les urnes, gairebé un 51% dels vots i 17 regidors dels 27 que componen el Consistori.

L'objectiu ara de Rufián és millorar el resultat de fa tres anys i mig i deixar sense majoria absoluta el PSC. Però la seva candidatura va més enllà de les expectatives posades a aquesta localitat.