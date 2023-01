El Govern davant els tribunals per fer fixos interins sense examen|@EP

Després que el Govern anunciés convertir més de 2.000 interins en funcionaris estatals de carrera sense oposició, ha esclatat una polèmica legal contra l'Executiu de Sánchez. Els principals col·lectius d'alts funcionaris han estat els que han provocat la guerra al Govern. Entre ells hi ha el de secretaris judicials (lletrats de l'Administració de Justícia) i el de secretaris, interventors i tresorers d'administració local. També els funcionaris més alts d'ajuntaments i diputacions, que a més són la clau de volta en el control de legalitat administrativa i comptable de les entitats locals espanyoles.

Els dos col·legis professionals han anunciat que recorreran les convocatòries llançades pel Govern, i publicades ahir per ABC, que afecten els dos col·lectius. En total, entre els diferents ministeris han emès mig centenar de convocatòries per convertir en fixos, sense opositar, empleats públics de diferents categories, cossos i escales.

Entre aquest mig centenar de convocatòries hi figura la que preveu assignar 95 places fixes de secretaris judicials a funcionaris interins de Justícia. I també tres dirigides a convertir en funcionaris de carrera, com a habilitats nacionals i també sense examen, interins que exerceixen actualment com a secretaris, interventors i tresorers d'entitats locals.

D'aquests últims, molts podran adquirir aquesta condició sense haver-se presentat mai a una oposició, ja que abunden els que ocupen aquests llocs des de fa anys sense haver passat per un examen selectiu. Tot això en un cos, aquest d'habilitats nacionals, les oposicions reglades del qual figuren entre les més exigents de la funció pública a Espanya.

Lletrats de Justícia

Després de la informació revelada ahir per ABC, el Col·legi Nacional de Lletrats de Justícia va destacar a través del seu compte a la xarxa social Twitter que lluitarà als jutjats contra la convocatòria d'aquestes 95 places per convertir en fixos secretaris judicials interins. "El Ministeri menysprea el dur esforç dels opositors de torn lliure i de promoció interna", destaca aquesta organització professional.

Subratlla la seva «absoluta disconformitat amb la forma d'accés prevista a través del concurs de mèrits [sense examen d'oposició], ja que l'article 442 de la Llei Orgànica del Poder Judicial estableix que els funcionaris del Cos de Lletrats de l'Administració de Justícia seran seleccionats mitjançant convocatòria del Ministeri de Justícia, a través dels sistemes d'oposició, que serà el sistema ordinari d'ingrés, o de concurs oposició lliure'»

Això es produeix, a més, la vigília de la vaga convocada per les organitzacions representatives dels secretaris judicials, entre elles el seu col·legi nacional i la Unió Progressista de Lletrats de l'Administració de Justícia (UPSJ). Aquest sindicat professional considera motiu de vaga en si mateix el concurs de mèrits amb què el Govern pretén cobrir 95 places sense examen, a mida d'interins.

Al fil dels desproporcionats criteris del barem que ahir va revelar ABC, com que dos cursets d'informàtica arribin a puntuar més que un doctorat en Dret, la UPSJ afirma que aquesta convocatòria d'ocupació és «un altre motiu més perquè els lletrats de l'Administració de Justícia fem vaga indefinida a partir del 24 de gener».

Habilitats nacionals

Per part seva, el Consell General de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració local (Cosital) també va confirmar ahir a ABC que recorreran les convocatòries d'ocupació llançades en aquest cas pel Ministeri d'Hisenda.

I no només recorreran davant la jurisdicció contenciosa administrativa les convocatòries que preveuen fer funcionaris de carrera a més de 600 interins sense sotmetre'ls a un examen, només amb un concurs de mèrits; també recorreran judicialment les convocatòries que pretenen cobrir 150 places més d'aquests mateixos cossos mitjançant concurs oposició, donant avantatge als interins perquè, encara que en aquest cas sí que hi haurà examen, aquest només valdrà part de la nota final, ja que la resta dependrà principalment dels anys que laspirant arribi dinterí.