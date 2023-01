La ministra de Treball i vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz



Així en temps de descompte electoral municipal Sumar serà presentat en societat per als comicis generals de finals de 2023. A més ja se sap que dijous que ve es posarà en comú els treballs que va encarregar Pilar Díaz al setembre al panell de 35 experts que han elaborat el document que recollirà el seu "projecte de país" el programa amb què la ministra de Treball intentarà seduir els seus votants.

Si els resultats d' Unidas Podemos a les eleccions muncipals no són bons, la ministra de Treball ja tindrà tot llest i l'excusa perfecta per donar per superat els de Pablo Iglesias nou anys després del seu naixement.



Cal recordar que Díaz organitza un dels seus actes a Barcelona el proper dissabte 14 de gener amb Ada Colau , amb qui la 'dama vermella' manté una clara sintonia personal i política.