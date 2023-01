Illa urgeix a Aragonés a acceptar la seva proposta de "mínims", sinó no donarà suport als seus pressupostos |@EP

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha recalcat que la proposta que el PSC va enviar al Govern per recolzar els Pressupostos de la Generalitat per al 2023 "és una proposta de mínims, un tot del qual no se'n pot esqueixar una part".

En declaracions als periodistes aquest dissabte després de visitar Vilassar de Mar i Premià de Mar (Barcelona), ha dit que la proposta pretén "aprofitar totes les inversions públiques i privades que puguin venir", com ara l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona o el Hard Rock, entre d'altres projectes.

"Quin sentit té que un pressupost, en aquest moment tan complex, no aprofiti les possibilitats d'inversió que ofereix el Govern espanyol?", ha afegit Illa.

Per ell, els projectes que reclamen desbloquejar en aquesta proposta portaran prosperitat a Catalunya, "compten amb el suport dels territoris implicats i del Parlament" i es poden desenvolupar respectant la legalitat i el medi ambient, ha assegurat.

Ha remarcat que des del primer moment el seu partit va expressar la seva voluntat de negociar els pressupostos en funció del seu pes parlamentari i quan se'ls "tancava la porta de males maneres", però que en cap cas s'adheririen a una proposta que consideren millorable.

"ARA QUI HA DE PARLAR ÉS EL SENYOR ARAGONÈS"

"A partir d'aquí, el PSC hi té poc més a dir. Ara el que ha de parlar és el senyor Aragonès per dir si ho accepta o no, que és l'únic que pot passar en un futur proper", ha afegit, i li ha demanat textualment deixar d'amagar el cap sota l'ala i de posposar decisions.

Ha defensat que, en cas que el Govern no acceptés la proposta dels socialistes, Aragonès té la responsabilitat de buscar altres suports per aprovar els comptes per al nou any.

"Si a vostè aquest li sembla que no és el camí, perfecte: busqui altres suports. Al Parlament hi ha altres grups parlamentaris, busqui altres suports. Amb algun d'ells, vostè ha governat fins fa ben poc", li ha etzibat, a relació a Junts.

D'altra banda, Illa ha traslladat el seu "suport a les mesures de contenció" aplicades per Espanya i Europa davant el repunt de casos de Covid-19 a la Xina, i ha fet una crida a la població que no ho hagi fet a vacunar-se de la quarta dosi .