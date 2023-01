La normativa va entrar en vigor divendres, però encara no és clar com s'aplicarà ni si els costos es traslladaran als consumidors.

Un informe de la Fundació Catalana Rezero va estimar que les autoritats locals de Catalunya paguen anualment entre 12 i 21 euros (US$13-22 dòlars) per habitant en concepte de neteja de cigarrets a les vies, amb taxes més elevades en zones costaneres.

El document qualifica els residus de cigarrets com "els més abundants" a les platges de la Mediterrània occidental i afegeix que les mesures existents per reduir-les, com a campanyes de sensibilització i cendrers portàtils a les platges, han estat insuficients .