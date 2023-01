El 25% dels diputats d'UP deixen el grup i dos surten de la disciplina|@EP

Un total de vuit dels 35 diputats d'Unidas Podemos han abandonat els escons des que va començar la XIV legislatura, fa tres anys. I nou han sortit del grup , un 25% del total, cosa que suposa tot un rècord en comparació amb altres grups com el PSOE o el PP, que registren una proporció de relleus molt inferior.

En el cas dels socialistes, el percentatge de baixes és del 14%, descomptant els ministres, i la immensa majoria han anat a ocupar altres càrrecs. Des de Dolores Delgado, exfiscal general de l'Estat, a Isabel Celaá , ambaixadora al Vaticà. En el cas dels populars, només set dels seus 88 parlamentaris han entregat les seves actes i dos, Pablo Casado i Pablo Montesinos, ho van fer després de la sortida de la política del primer.

Els vaivens de la legislatura han fet efecte en un grup que sobreviu avui en un tens equilibri , fruit de la pugna entre Podem i Yolanda Díaz , líder de l'espai al Govern, però sense clar control del grup confederal, on compta amb Esquerra Unida i els comuns com a ferris aliats.

De fet, aquests números es donen malgrat que cap dels ministres d'Unides Podem que ostenta també la condició de diputat —Díaz, Irene Montero, Ione Belarra i Alberto Garzón— ha renunciat al seu escó en aconseguir la seva cartera. Enrique Santiago, líder del PCE i diputat, no va deixar el seu seient quan es va convertir en secretari d'Estat, si bé va accedir al càrrec —del qual va ser rellevat al juliol— quan la legislatura feia temps que estava en marxa.

Tampoc Noelia Vera, ex secretària d'Estat d'Igualtat, o la mateixa Belarra, abans secretària d'Estat i avui ministra de Drets Socials, van lliurar les actes en ser designades per a aquests càrrecs. Només Victoria Rosell, delegada del Govern contra la violència masclista, va renunciar en arribar a aquest lloc. Ho va fer perquè resultava incompatible amb les noves funcions.

Per Rosell va entrar la canària Meri Pita, exintegrant de la direcció del partit i avui dins del Grup Mixt, després d' abandonar Unidas Podemos entre crítiques per l'absència de democràcia interna. En haver deixat el grup, no li és atribuïble la disciplina de vot i hi ha diversos exemples en què Pita ha votat en sentit diferent dels morats.

Sí que va reconèixer haver-se desmarcat del seu grup la vicepresidenta tercera de la Cambra, Gloria Elizo, també exdirigent estada, amb el nomenament d'Enrique Arnaldo com a magistrat del Tribunal Constitucional. Una designació que, a la llum de l'actuació del tribunal de garanties en resposta al recent recurs d'inconstitucionalitat del PP, encara cou a l'esquerra i en què grups com ERC, PNB, EH Bildu, CUP o BNG ni tan sols hi van participar, com també s'han encarregat de destacar aquests dies.

La descapitalització del grup la representa, en més instància, la sortida del que fos el seu secretari general, Pablo Iglesias , que tampoc havia entregat el seu escó per convertir-se en vicepresident del Govern. Només va deixar el Congrés per concórrer com a candidat a les eleccions a la Comunitat de Madrid del maig del 2021, en què va escombrar Isabel Díaz Ayuso. Després dels comicis, Iglesias va abandonar la política institucional.

El va substituir Juan Antonio Delgado , que ja havia estat diputat en anteriors legislatures, i que tot just va estar vuit mesos a l'escó, fins a les eleccions andaluses del 2022, en què es va alçar com a candidat de Podem en primàries. Tot i això, Yolanda Díaz va apostar per Inmaculada Nieto (IU) per liderar la candidatura conjunta. La patacada en aquests comicis, als quals van concórrer llastats per la guerra interna, és una altra ferida oberta, tant per a Podem com per a Díaz.

Tampoc ho tenen gens fàcil a les Canàries. L'exdiputat Alberto Rodríguez , que va ser apartat del seu escó a finals del 2021 , està disposat a presentar-se contra el que fos el seu partit a les properes eleccions de maig.

Després de ser condemnat en ferm pel Tribunal Suprem per donar un cop de peu a un policia, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, va decidir apartar-lo de la seva acta, generant una profunda crisi amb Unides Podem, que fins i tot va amenaçar de portar-la als tribunals. A l'espera que el Constitucional es pronunciï sobre el seu cas —la Fiscalia sí que avala els seus arguments—, Rodríguez ha llançat la seva pròpia candidatura, sota l'atenta mirada d'un proper assessor de Díaz.

L'impulsor de Projecte Drago ha deixat clar que no està disposat a integrar-se a la candidatura de Noemí Santana , consellera de Drets Socials del Govern regional i líder del partit a les illes. L'enuig dels morats, que veuen injustificable l'actuació de Rodríguez després del seu esforç per defensar-lo —el seu escó segueix sense ocupar avui dia—, va portar la secretària d'Organització de Podem, Lilith Verstrynge, a criticar la seva "bel·ligerància" , en una recent entrevista a Europa Press.

Menys polèmica va ser la sortida de Noelia Vera , però sí que va ser rellevant a efectes de trajectòria política. Vera va decidir deixar la seva acta i el càrrec com a secretària d'Estat per motius personals, després d'haver format part del nucli dur morat i d'exercir el portaveu del seu partit. La mateixa raó va al·legar el juny del 2021 María Márquez Guerrero per ser substituïda per Miguel Ángel Bustamante , d'IU, que ha hagut de deixar el càrrec poc més d'un any i quatre mesos després, després de ser denunciat per la seva dona per presumpta violència masclista. Va ser suspès immediatament de militància i es va veure obligat a abandonar l'escó, com marquen els estatuts d'IU, afirmant que la denúncia és falsa.

La renúncia d'Héctor Illueca, avui vicepresident segon de la Generalitat Valenciana, és entre les més plàcides. Illueca va abandonar la Cambra escassos dies després de la formació del Govern de coalició, per liderar la Inspecció del Treball , dependent del ministeri de Díaz. Un any i vuit mesos després, va deixar aquest lloc per saltar el Govern de Ximo Puig .

Són molts canvis per a qualsevol grup parlamentari. Més per a un que a la legislatura anterior ja va veure com 22 dels 46 diputats de Podem que abans conformaven el seu grup parlamentari ni tan sols es van presentar a primàries per intentar revalidar els seus escons. En només tres anys , la formació ha patit moltes més baixes que les tres primeres forces, PSOE, PP i Vox (només tres baixes, de 52 diputats). Moltes, a més, han estat especialment convulses.