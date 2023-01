El PSC guanyaria les eleccions a Barcelona però Xavier Trias puja amb força |

Dos sondejos realitzats per l''Ara' han revelat resultats molt preocupants per a l'actual alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. A la primera entrega, gairebé el 50% dels barcelonins la descrivia com la pitjor alcaldessa des de l'arribada de la democràcia. A la segona, la candidatura del PSC encapçalada per Jaume Collboni agafa força i es proclamaria vencedor de les properes eleccions municipals del 28 de maig .

Segons el sondeig, elaborat per Netquest i publicat dissabte a la tarda per 'Ara', el PSC aconseguiria gairebé el 20% dels vots a les municipals de Barcelona el 28-M i obtindria 9 regidors dels 41 que formen el consistori de la Ciutat Comtal.

La veritat és que aquesta i altres enquestes anteriors dibuixen un escenari de quàdruple empat tècnic. A l'enquesta de Netquest per a Barcelona publicada aquest cap de setmana, darrere del PSC arriba un gran grup pràcticament igualat. Els comuns d´Ada Colau, ERC amb Ernest Maragall i JxCat amb Xavier Trias aconseguiria al voltant del 16% de les paperetes i el mateix nombre de regidors: 8.

És especialment significativa la dada de Trias, que impulsa molt les expectatives de Junts en unes eleccions municipals que no pintaven favorables fins a l'anunci de la seva candidatura. A les enquestes prèvies a què assumís la candidatura, la formació estava estancada en quatre o cinc regidors. Uns números que ara doblaria, encara a cinc mesos de les eleccions.

Per darrere del 'pilotó del vuit' apareixeria el Partit Popular, que seria cinquena força al consistori i passaria del 5% de fa quatre anys, amb el qual va entrar pels pèls a l'ajuntament, a un 8% ara que li asseguraria al menys 3 regidors, que podrien augmentar fins a 5.

El PP superaria la CUP, que aconseguiria entrar al consistori barceloní amb un 7,6% i 3 regidors. A les darreres municipals la formació independentista anticapitalista no va arribar al llindar mínim necessari de vots.

Aquest llindar el fregaria ara Vox, que també entraria a l'Ajuntament amb 2 regidors i un 5,3% de les paperetes. A la vora es quedaria Ciutadans, amb el 4,9%, molt lluny del 13,2% amb què va ser quarta força el 2019.

D'aquesta manera, l'escenari que dibuixa l'enquesta de Netquest per al diari 'Ara' és molt incert. El PSC obtindria 9 regidors, Ada Colau aconseguiria 8, JxCat 8 més, ERC també 8, el Partit Popular 3, la CUP 3 i Vox 2.

Amb aquest repartiment de forces, Ada Colau tindria pràcticament impossible repetir a l'alcaldia a què va accedir l'any 2015. Encara que comptés amb el suport d'ERC, encara li faltarien cinc diputats, que no li pot proporcionar la CUP ni probablement JxCat, que ha marcat un clar perfil antiColau amb la candidatura de l'exalcalde Xavier Trias.

Tampoc és senzilla la suma per al PSC, encara que de nou el mateix Trias podria facilitar els números per a un canvi a l'alcaldia si el seu objectiu és propiciar el canvi i que Ada Colau no repeteixi.

Un tripartit independentista tampoc sumaria la força necessària per aconseguir l'alcaldia de Barcelona, ja que JxCat, ERC i la CUP sumarien en total només un 39,9% dels vots i 19 regidors, segons l'enquesta del diari Ara.