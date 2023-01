El Partit Popular ha elegit Borja Sémper, que va ser portaveu del PP al Parlament basc, com a nou portaveu del comitè de campanya de la formació per a les eleccions autonòmiques i municipals del proper 28 de maig. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha assegurat que la seva incorporació reforça l'alternativa "solvent, il·lusionant i moderada" que ofereix el seu partit davant de Pedro Sánchez.

Amb el fitxatge de Sémper (Irun, 1976), Feijóo recupera per a la política un dirigent del PP basc amb àmplia trajectòria a Euskadi, on va ser regidor a Sant Sebastià i membre del Parlament basc durant més de 16 anys. A més, va arribar a ocupar la Presidència entre el maig del 2013 i el gener del 2014.

Fa just tres anys, Sémper va anunciar la seva marxa de la política per a fitxar per una consultora al·legant llavors el seu descontentament i la polarització que ja imperava. Un mes després, al febrer, Alfonso Alfonso dimitia com a president del PP basc després de ser apartat com a candidat a les eleccions basques del mes d'abril i ser substituït per Carlos Iturgaiz.

SORPRESA EN APARÈIXER A LA SALA DE PREMSA



El PP ha convocat a les 13.00 hores l'habitual roda de premsa setmanal després de la reunió del comitè de direcció que presideix cada dilluns Alberto Núñez Feijóo, però en aquesta ocasió s'ha limitat a dir que la compareixença aniria a càrrec del portaveu del comitè de campanya, sense desvetllar el nom.

Els populars han mantingut la incògnita fins que ha aparegut a la sala de premsa Feijóo acompanyat de Sémper, a qui ha agraït que assumeixi "aquest compromís" i aquest "repte" davant els comicis del maig.

Fa uns dies, el PP va designar l'exministre de Foment i exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, com a coordinador del programa electoral per als comicis municipals i autonòmics. Serà l'encarregat de redactar un programa marc que serveixi de base i referència als candidats de tot Espanya, al marge dels programes específics amb què cadascun concorrerà a les properes eleccions.

Feijóo ha elogiat el discurs "sossegat, però contundent" de Sémper a l'hora d'enfrontar-se al radicalisme al País Basc, on "era difícil onejar la bandera del PP" . Dit això, li ha demanat que faci al conjunt d'Espanya "el que va fer abans al País Basc: defensar la dignitat de la política sense caure en provocacions, insults i la radicalitat", anomenant a més "a les coses pel seu nom" .

Després d'assegurar que la designació de Sémper reforça l'alternativa "solvent, il·lusionant i moderada" del PP al Govern de Sánchez, Feijóo ha agraït també a De la Serna la seva disponibilitat per ajudar el PP en aquesta nova tasca. "Tots dos coneixen bé la política, també l'autonòmica i la local, i què millor que incorporar-los ara, que hi ha eleccions municipals i autonòmiques", ha manifestat.

Feijoo ha afirmat a més que el PP és l'eina més "útil que existeix per reunir tots aquells espanyols que creuen que aquest país mereix un govern millor" . "Per això estem treballant, per oferir un govern millor als ajuntaments, a les comunitats autònomes i després a l'àmbit nacional", ha declarat.

LAPSUS EN REFERIR-SE A FEIJÓO COM ALBERTO RUIZ GALLARDÓN



En la seva compareixença, Sémper ha assegurat que se'n va anar el gener del 2020 però que torna per "motius similars" al·legant que "és el moment de donar-ho tot i perquè s'obre una oportunitat per canviar les coses" de la mà de Feijóo. "Li agraeixo de cor que em brindi aquesta oportunitat de ser coherent amb el que tota la vida he pensat del fons i de les formes que s'han d'aplicar a la política", ha asseverat.

Sémper ha lamentat la crispació i la polarització que hi ha a la política actual i ha dit que no té reflex en la societat espanyola , per la qual cosa ha garantit que ell no contribuirà a donar "més soroll i més radicalitat" a la política. "A més Feijóo m'ha demanat el contrari, que aporti més moderació i més centralitat, on altres només ofereixen decibels", ha manifestat.

A més, ha recordat que ell pertany a una generació formada a la política basca en anys "complicats" i ha dit que no ha oblidat que "l'odi sempre porta dolor i misèria". "I no cal atacar ningú per defensar els principis de cadascú", ha postil·lat.

Dit això, ha afirmat que, encara que vivia "plàcidament" allunyat de la política ara torna "entusiasmat" per poder participar en aquest projecte de "moderació i centralitat" i se sent "honrat" que Feijóo hagi volgut comptar amb ell. Fonts del PP han assenyalat que aquest fitxatge -ha compartit reflexions i converses amb el líder del PP aquests últims mesos- es va forjar abans que s'acabés l'any.

En un moment de la seva compareixença ha tingut un lapsus al referir-se a Feijóo com a Alberto Ruiz Gallardón quan parlava sobre el que havia passat al Brasil i el suport del líder del PP al president elegit a les urnes, Lula Ignazio da Silva.

"El tuit del president nacional del PP ahir, Alberto Ruiz Gallardón. Jo, Alberto Nuñez Feijóo és absolutament inequívoc en la defensa de la legalitat", ha exclamat, provocant algunes rialles entre els presents i reconeixent que això seria un "tall de meme" a les xarxes.

BENIT, DIRECTOR DE CAMPANYA



L'equip de campanya per a les eleccions autonòmiques i municipals del proper mes de maig inclou molts dirigents que el 2018 van recolzar l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a les primàries del PP, quan es va enfrontar en segona volta contra Pablo Casado, que va guanyar al final en aquell congrés extraordinari que es va celebrar després de la moció de censura.

Així, van acompanyar llavors Santamaría l'actual coordinador del PP i director de campanya dels comicis del maig, Elías Bendodo; l'exministre de Foment Iñigo de la Serna; o la senadora Carmen Fúñez. Alguns apareixen posant en una foto menjant pizza que va distribuir llavors l'equip de Santamaría i allà es podia veure també els bascos Alfonso Alonso o Iñaki Oyarzábal.

El PP ha difós el llistat de membres del comitè de campanya, que són els següents: director de campanya: Elías Bendodo ; coordinador elaboració programa marc autonòmiques i municipals: Iñigo de la Serna i Carmen Fúnez . Del programa autonòmic se n'encarregarà Ana Isabel Alós i del de les municipals: Noelia Arroyo .

El coordinador d'Organització i Mobilització serà Miguel Tellado, mentre que el coordinador d'Estratègia Autonòmica i Local serà Pedro Rollán. De l'anàlisi electoral se n'encarregarà Alejo Miranda de Larra; de l'Estratègia electoral: Javier Campoy; i dels actes públics, escenografia i imatge, Ángel González.

Per la seva banda, la coordinació de candidats anirà a càrrec de Xabi García Albiol i Macarena Montesinos. A la Comunicació estaran al capdavant Mar Sánchez i Luis de la Matta, tots dos mà dreta de Feijóo. La part relativa a la campanya digital la pilotaran Marcos Gómez i Enrique Cocero.

De la campanya del president se n'encarregarà Marta Varela (el seu cap de gabinet actual) i Isabel Figueira, mentre que de la campanya dels dirigents nacionals estaran Ángel Fernández, Natalia López i Tomás Burgos. Dels actes sectorials se n'ocuparan Paula Gómez Angulo, Jaime Dels Santos, José Vicente Marí, Pilar Marcos i Lorena Roldán.