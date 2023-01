La portaveu d'ERC i secretària general adjunta, Marta Vilalta @ep

La secretària general adjunta i portaveu d' ERC , Marta Vilalta , ha insistit que no hi ha "esculls objectius" ni amb PSC ni amb Junts per signar un acord de Pressupostos aquesta setmana, i ha apel·lat a la seva responsabilitat per aprovar els comptes.

"En aquests moments no hi ha esculls objectius. No hi ha cap impediment per poder tancar un acord de forma immediata" , ha assegurat en roda de premsa aquest dilluns.

A més, Vilalta ha replicat al PSC que "el tot o res no funciona" en una negociació , després que el primer secretari del PSC, Salvador Illa, reiterés que no acceptaran un acord parcial sobre les mesures que demanen incloure al pacte de Pressupostos .

Sobre les peticions del PSC per impulsar el projecte del Hard Rock, l'ampliació de l'Aeroport i la B-40, Vilalta ha afirmat que "no es pot pretendre que qüestions extrapressupostàries puguin posar en risc" els comptes i que, a més, depenen d'altres administracions.

En aquest sentit, ha assegurat que es pugui parlar sobretot però sense imposar models, en les seves paraules, i ha demanat no “condicionar per fer descarrilar” les negociacions, que veu molt avançades pel que fa als números.

"QÜESTIONS PROBABLEMENT PARTIDISTES"



Preguntada per si creuen que el PSC i els Junts estan dilatant l'acord i, per tant, si el Govern es planteja portar els Pressupostos al Consell Executiu sense ells, ha contestat que per ara prioritzen tancar un acord que veuen a prop, encara que aquesta és una possibilitat que "està sobre la taula".

"No entendríem que els grups parlamentaris amb què hem estat negociant s'ho repensaren només per qüestions probablement més partidistes que de país", i ha subratllat que els comptes estan recolzats per acords amb els agents econòmics i socials i que permetran injectar 3.000 milions addicionals als comptes de la Generalitat.

Ha mantingut que no hi ha socis prioritaris i, sobre la possibilitat que Junts es desmarqui d'un acord que inclogui el PSC, ha assegurat que és aquesta formació qui haurà de donar explicacions a la ciutadania en aquest cas: “Si Junts es vol excloure o tornar a abandonar el país, serà la seva decisió, però el que no farà ERC és deixar de ser-ne responsable”.

TAULA DEL DIÀLEG I BRASIL



Sobre noves reunions de la taula del diàleg, ha apostat perquè es reuneixi quan sigui "pertinent i necessari" i ha posat en valor els acords ja aconseguits per tirar endavant la reforma del Codi Penal per eliminar la sedició i reformar la malversació.

"No sé si penalitza o no qui, però és positiva per a la democràcia", ha dit , preguntada per un baròmetre de la cadena 'Ser' que apunta que la reforma del Codi Penal ha penalitzat electoralment el PSOE, i ha afegit que les enquestes no haurien d'afectar la negociació entre el Govern i l'Executiu central.

D'altra banda, ha mostrat el suport al president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, davant de l'assalt a les institucions brasileres per part de seguidors de l'expresident Bolsonaro: "La raó de ser de l'extrema dreta, ho sabem perquè també ho patim , és la destrucció de la democràcia". "Per desgràcia, pot ser que ho vegem en altres llocs", ha afegit.