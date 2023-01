Pilar Alegria, Santos Cerdán, Pedro Sánchez, Maria Jesús Montero i Andrea Fernández / @EP

La Comissió Executiva Federal del PSOE ha nomenat aquest dilluns el Comitè Electoral per a la campanya electoral de les eleccions autonòmiques i municipals del 28 de maig el coordinador general del qual serà el secretari d'Organització, Santos Cerdán.

Així ho ha anunciat la portaveu del PSOE i ministra d?Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, que també exercirà de portaveu del comitè. La resta de components són la vicesecretària general del PSOE, María Jesús Montero com a coordinadora del comitè destratègia; Javier Izquierdo com a coordinador d'Acció Electoral, Andrea Fernández, coordinadora d'Igualtat; Juan Francisco Serrano, coordinador d'organització.

A més, Alfonso Gómez de Celis serà el coordinador de les candidatures municipals i Guillermo Fernández Vara, el de les candidatures autonòmiques. Ion Antolín ha estat nomenat coordinador de Comunicació, Pilar Cancela estarà a càrrec de la Campanya Exterior, Idoia Mendía , al capdavant d'Estudis i Programes, María Márquez per a Formació de Candidats, Ana María Fuentes en Administració i Recursos, Víctor Camino serà l'encarregat de la Campanya Jove i Llanos Castellanos del suport a candidats.

Pel que fa a la figura de l'enllaç del Comitè Electoral amb Moncloa, fonts socialistes assenyalen que se sol fer a través de la figura del Director de Gabinet del president, és a dir, Óscar López , encara que no està inclòs formalment en aquest òrgan.

PUJADA DE PENSIONS I BAIXADA DE L'IVA

Pilar Alegría també ha assenyalat que el missatge del PSOE per a la precampanya electoral se centrarà a explicar el tercer paquet de mesures anticrisi que va aprovar el Govern els últims dies de l'any passat. Així, ha esmentat la pujada de les pensions al 8,5%, la baixada de l'IVA d'alguns aliments, l'extensió de la reducció d'aquest impost a l'electricitat i el gas, la limitació de la pujada dels lloguers al 2% i el xec de 200 euros per a llars que ingressin menys de 27.000 euros anuals.

El PSOE se centrarà a explicar aquestes mesures "perquè la ciutadania entengui totes les solucions que el Govern està donant", especialment en moments d'"incertesa", segons ha destacat.

Així mateix, ha assenyalat que es duran a terme una sèrie d'actes entre els mesos de gener i març, el primer dissabte a Sevilla amb el candidat a l'alcaldia, Antonio Muñoz. A més, el proper dissabte 21 de gener hi haurà un altre acte a Valladolid. En tots dos hi participarà el president del Govern i secretari general, Pedro Sánchez.

COMITÈ ELECTORAL AL MARÇ I CONVENCIÓ MUNICIPAL A ABRIL

La portaveu del PSOE ha anunciat alhora que es durà a terme una Convenció Municipal al mes d'abril i prèviament un Comitè Federal. Sobre això fonts del partit assenyalen que aquest òrgan es reunirà previsiblement a finals del mes de març.

Segons ha traslladat, considera que el PSOE afronta el nou cicle electoral, que es completarà amb les eleccions generals de final d'any, “en plena forma” i amb actitud “totalment guanyadora”, segons ha expressat. "Anem a totes les places, ciutats, municipis, no renunciem a cap territori", ha apuntat.

Així, ha reivindicat que són un partit “guanyador” i “la primera força política” del país. Considera a més que el PSOE pot presentar el seu "full de serveis" i compta alhora amb un projecte de futur. "Vam sortir a guanyar i partim amb les millors condicions", ha assegurat.

Pel que fa a la possibilitat de celebrar una convenció autonòmica, ha assenyalat que se celebraran tantes com els diferents territoris vulguin. Així, ha indicat que a les eleccions autonòmiques l'Executiva del PSOE "acompanya i col·labora" amb els territoris que els sol·licitin però no juga el paper de direcció que exerceix a les generals. Tot i així ha assegurat que “si cada comunitat autònoma decideix celebrar una convenció autonòmica comptarà amb tot el suport i la presència del partit a nivell federal”.

EL PP ESPERAVA UN PASSEIG MILITAR

Alegria també ha llançat un missatge contra el PP en assenyalar que els d'Alberto Núñez Feijóo estaven convençuts des de la primavera passada, quan es va produir el canvi de lideratge en el partit, que el cicle electoral seria "un passeig militar".

Tot i això ara s'han adonat, segons la seva opinió, que en política "els miracles no existeixen" i que els ciutadans castiguen que el principal partit de l'oposició hagi votat en contra mesures per millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Així ha recriminat al PP que no ha arribat "la tardor fosca que van presagiar", tampoc no ha entrat en crisi l'economia ni l'ocupació se n'ha ressentit. Alhora, ha reivindicat que Espanya sigui el país d'Europa amb la inflació "més baixa" i les millors dades de feina en 15 anys. En aquesta línia ha afegit que al PP se'l faran "molt llargs" els cinc mesos que queden fins a la primera cita electoral de l'any.

ÚLTIMES ENQUESTES

En ser preguntada per les últimes enquestes publicades, que reflecteixen una bretxa més gran entre PSOE i PP a favor dels de Feijóo, Pilar Alegría ha al·legat que les 'tripes' de les enquestes assenyalen algunes dades favorables als socialistes, com la intenció de vot directa, el record del vot i la simpatia que produeix cada partit.

En aquestes tres variables els socialistes mostren millors dades que el PP, encara que es tracta de dades en brut i sense passar pel filtre de correció conegut com a 'cuina'. Quan se li ha recriminat que només es faci ressò de les dades que afavoreixen el PSOE quan les enquestes reflecteixen altres en què obté un pitjor resultat, ha afirmat que cal llegir i conèixer totes les enquestes i quan es troben una dada que “no és positiu", han de treballar per revertir-los i capgirar-los.

Pel que fa a això, fonts de l'Executiva traslladen que les enquestes s'han de llegir en un entorn conjuntural i que el ciutadà sol castigar el que governa quan hi ha malestar i intranquil·litat. Tot i això, rebutgen que això signifiqui que els culpin de la crisi institucional de finals d'any.

Pensen a més que el votant del PP està hipermobilitzat mentre que el PSOE encara té un ampli marge per millorar aquesta mobilització, que porta un ritme més lent davant de la dreta. Tot i així sostenen que tant PSOE com PP estan a l'inici de la carrera en una posició de partida similar, sense grans avantatges per a cap dels dos. Finalment sostenen que hi haurà màxima presència de Sánchez, els ministres del Govern i els membres de l'Executiva als territoris durant els propers mesos