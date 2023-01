Els Reis Mags muntats en dromedari durant la cavalcada de Reis 2023, a 5 de gener de 2023, a Ourense, Galícia @ep

Els grups municipals de PSOE i BNG han sol·licitat amb caràcter urgent una junta de portaveus a l'Ajuntament d'Ourense perquè l'alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, ofereixi "explicacions" per haver seleccionat per fer de Baltasar a la Cavalcada de Reis un home condemnat dues vegades per abusos sexuals.

El primer a fer-ho ha estat el Bloc, que aquest mateix dilluns ha registrat un escrit per a la convocatòria urgent de la junta de portaveus atesa l'"àmplia polèmica i alarma social" suscitada per aquest episodi, segons expliquen els nacionalistes en un comunicat.

Són uns fets que el BNG considera "molt greus", per la qual cosa espera que el govern local aporti "explicacions sobre quin va ser el procediment seguit a l'hora d'escollir les persones participants a la comitiva i els motius pels quals no es va exigir la documentació de no comptar amb antecedents per delictes sexuals que exigeixen les lleis 26/2015 i 46/2015 per participar en activitats amb nens.

Posteriorment, a aquesta petició s'hi ha adherit el PSdeG-PSOE. El seu portaveu municipal a Ourense, Natalia González, ha insistit en la necessitat que l'alcalde ofereixi una "compareixença pública i urgent". I és que el que ha passat amb la Cavalcada és "un escàndol més a què no volem estar acostumats".

La socialista, en unes declaracions publicades en xarxes socials, ha titllat de "gravíssim" que un dels integrants de la comitiva "fora seleccionat sabent, o possiblement sabent, perquè és una persona coneguda a Ourense, dels seus antecedents penals vinculats a la violència masclista".

Segons va recollir el diari 'La Región', l'home que va fer de Baltasar el 5 de gener passat va ser jutjat i condemnat en dues ocasions --2019 i 2022-- per dos delictes d'abusos sexuals, pels quals va haver de pagar sengles multes econòmiques .

PODEM INSTA A FISCALIA A ACTUAR



També s'hi ha pronunciat Podemos Ourense, malgrat no tenir representació a l'Ajuntament. La formació morada ha emès en un comunicat en què insta la Fiscalia Provincial i el Consell de Contes a investigar la contractació d'aquest condemnat per fer de Baltasar.

No en va, Podem també lamenta que a la Cavalcada ourensana s'utilitzessin dromedaris per transportar els tres Reis Mags. Tot plegat ho resumeix el partit en una "continuada falta de respecte de les mínimes normes d'ètica política i de bona governança" de Pérez Jácome, de la qual cosa també culpa el PP com a "corresponsable" per haver-lo recolzat en la seva investidura.