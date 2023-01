Foto: Europa Press



El Govern té previst convidar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la cimera hispanofrancesa que se celebrarà a Barcelona el proper 19 de gener amb el cap de l'Executiu espanyol, Pedro Sánchez, i el seu homòleg francès, Emmanuel Macron.

En una entrevista a TVE , la portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, ha assegurat que han "cursat invitació" a Aragonès en qualitat de president autonòmic i esperen que "pugui comparèixer", tal com han fet en anteriors cites similars, com a la Cimera Hispano-Portuguesa a Trujillo (Càceres) o amb Alemanya a la Corunya, a qui estava convidat el president Alfonso Rueda encara que no hi va poder assistir.

Rodríguez ha dit que Catalunya viu avui una situació de "pau i convivència" per afrontar "un futur amb expectatives i recolzada per l'acció del Govern" en àmbits com l'economia, on ha posat en valor les "grans inversions" i el "projecte industrial dels quals es parlarà, entre altres assumptes, a la cimera hispanofrancesa.

ERC SE SUMA A LA MOBILITZACIÓ INDEPENDENTISTA

El mateix dilluns 9 de gener, la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha avançat que ERC se sumarà a les mobilitzacions independentistes convocades per les entitats sobiranistes contra la cimera.

Vilalta ha dit que amb aquesta adhesió busquen "enviar un missatge molt clar" després de les declaracions del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i altres membres de l'Executiu assegurant que el procés s'ha acabat.