Els set magistrats del bloc progressista, i ara majoritari del Tribunal Constitucional (TC) , no han aconseguit arribar a un acord a la reunió d'aquest dimarts per consensuar un únic candidat a la Presidència del TC, per la qual cosa finalment tant Cándido Conde-Pumpido com María Luisa Balaguer competiran per aquest lloc al Ple previst per dimecres, mentre que el magistrat conservador Ricardo Enríquez es postula per a la Vicepresidència, segons les fonts de la cort de garanties consultades.