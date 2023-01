(ID) La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz; la ministra portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, i la vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribe - Eduardo Parra - Europa Press

El Consell de Ministres ha autoritzat aquest dimarts Catalunya a formalitzar operacions d'endeutament a curt termini, per un import màxim de 81,4 milions d'euros per finançar les universitats públiques dependents de la comunitat.

D'aquesta manera, el Govern accedeix a la sol·licitud realitzada per Catalunya per formalitzar operacions de deute a curt termini que es destinaran a atendre els venciments de deute a curt termini del gener al juny de l'any 2023 i formalitzar noves operacions a curt termini per les universitats públiques dependents de la comunitat.

A la reunió del Consell de Ministres d'aquest dimarts també s'ha permès a la Junta d'Extremadura a atorgar garanties per un import màxim de 2,1 milions d'euros, que es faran a través del Fons de Garantia en Eficiència Energètica d'Habitatge i del Fons de Cartera Jeremie Extremadura 2.

En el cas de les operacions de garantia a concedir durant el 2023 l'autorització de les quals se sol·licita a través del Fons de Garantia, els beneficiaris seran comunitats de propietaris i propietaris d'habitatges unifamiliars.

Per la seva banda, les operacions efectuades a través del Fons de Cartera, els beneficiaris de la garantia seran emprenedors i micropimes i emprenedors socials.