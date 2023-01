La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, a l'acte de presa de possessió dels nous fiscals destinats a Catalunya. Dimarts 10 de gener de 2023. - DAVID OLLER - EUROPA PRESS

El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha instat aquest dimarts a la "col·laboració de poders" amb les administracions central i autonòmiques.

Ho ha dit en el seu discurs a l'acte de presa de possessió dels nous fiscals destinats a Catalunya, que ha presidit al costat del fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, i el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús Maria Barrientos.

García Ortiz ha advertit als nous fiscals: "Us relacionareu sens dubte amb l'administració i no cal demonitzar relacionar-se amb l'administració. L'estat de dret no és només separació de poders, també és col·laboració de poders".

"No hi podem fer res si no tenim mitjans materials, no hi podem fer res si no col·laborem en l'exercici de la nostra funció, no hi podem fer res si no col·laborem amb les institucions, les autonòmiques, les centrals, la representació de la Generalitat, de l'Estat , de les forces de seguretat", ha continuat en el discurs.

A l'acte han pres possessió una desena de nous fiscals destinats a Catalunya i han assistit la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay; la consellera de Justícia de la Generalitat, Gemma Ubasart; i el tinent d'alcalde de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle .

També hi han assistit el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent; el cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, Luis Fernando Pascual; el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, José Luis Tovar; el cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Pedro Velázquez; i l'inspector general de l'Exèrcit,