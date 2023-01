Arxiu - El magistrat Cándido Conde-Pumpido ha estat elegit president del Tribunal Constitucional. - Isabel Infantes - Europa Press - Arxiu

L'ara president del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido , ha assegurat després d'assumir el càrrec que la "Constitució no permet ni la secessió ni la independència ni l'autodeterminació" , segons informen a Europa Press fonts jurídiques de l'òrgan de garanties.

Conde-Pumpido --magistrat de l'ala progressista i exfiscal general de l'Estat-- ha dirigit unes paraules al Ple que li ha elegit aquest mateix dimecres amb 6 dels 11 vots que necessitava per aconseguir la Presidència davant la també magistrada del sector progressista María Luisa Balaguer.

Assumeix la Presidència després de sis anys com a magistrat al Tribunal Constitucional, òrgan al qual va arribar el 2017 després de ser designat pel Senat. Des de mitjans del 2022, quan el TC va veure caducar el mandat de quatre dels seus magistrats --inclòs el seu president--, el seu nom va començar a sonar com a candidat a encapçalar la cort de garanties, però no ha estat fins dimecres que s'ha fet amb el càrrec.

L'elecció de Conde-Pumpido com a president ha estat possible per la bolcada a una majoria progressista --de 7 magistrats contra 4, davant de l'antiga conservadora de 6 a 5-- que va tenir lloc dilluns passat amb la renovació parcial del TC, pendent des del 12 de juny passat.