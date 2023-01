La reforma del Codi Penal (CP) impulsada pel Govern i ERC que elimina el delicte de sedició i modifica el de malversació ha entrat en vigor aquest dijous 12 de gener, redefinint les conductes castigades i dibuixant un nou marc de penes que obligarà a revisar centenars de casos en diferents jutjats i tribunals.

La Llei Orgànica 14/2022 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el 23 de desembre passat, un dia després de quedar definitivament aprovada per les Corts Generals, indicant que entraria en vigor als 20 dies de la seva publicació, és a dir , aquest 12 de gener.



La nova norma deriva d'una proposició de llei impulsada pel PSOE i les Unides Podem que es va tramitar en 6 setmanes per eliminar la sedició i reformar la malversació, encara que també es van incloure altres mesures, com l'agreujament de condemna per ocultació de cadàver.



El principal canvi és l'eliminació de l'article 544 del CP, que recollia el delicte de sedició, penat amb entre 10 i 15 anys de presó i inhabilitació per crear-ne un de nou de desordres públics agreujats a l'article 557, on les penes equiparables al tipus derogat van dels 3 a 5 anys de presó i 6 a 8 d'inhabilitació.

En el cas de la malversació, manté el tipus tradicional a l'article 432 amb les mateixes penes (de 2 a 12 de presó i 6 a 20 d'inhabilitació), però precisa que hi ha d'haver "ànim de lucre" quan l'autoritat o el funcionari públic "s'apropiï o consenti que un tercer, amb el mateix ànim, s'apropi del patrimoni públic que tingui a càrrec seu per raó de les seves funcions o amb ocasió d'aquestes".



ÀNIM DE LUCRE I "USOS PRIVATS"



A més, crea dos tipus atenuats de malversació. Un per quan "l'autoritat o funcionari públic que, sense ànim d'apropiar-se'l, destina a usos privats el patrimoni públic posat a càrrec seu per raó de les seves funcions o amb ocasió de les mateixes", amb penes de 6 mesos a 3 anys de presó i inhabilitació de 1 a 4 anys.



I un segon tipus per a "l'autoritat o funcionari públic que, sense estar comprès en els articles anteriors, doni al patrimoni públic que administrés una aplicació pública diferent d'aquella a què estigués destinat", sancionat amb entre 1 a 4 anys de presó i 2 a 6 d'inhabilitació.