En una entrevista de Catalunya Ràdio ha demanat al PSC no sacrificar els comptes per projectes com l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, la B-40 i el Hard Rock només perquè "ara" no hi hagi acord, després de més d'una vintena de reunions de negociació entre el Govern i els socialistes.

A més, Aragonès s'ha mostrat convençut que és possible un pacte de Pressupostos a quatre, amb el suport d'ERC, els comuns, PSC i Junts: "L'acord a què puguem arribar amb Junts serà assumible amb el PSC, i l'acord al que puguem llegar amb el PSC serà assumible per Junts”.