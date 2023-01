Arxiu - El president d'ERC, Oriol Junqueras, surt de la presó de Lledoners després de rebre l'indult @ep

El raonament jurídic efectuat per l'instructor del 'procés', Pablo Llarena, en relació amb els fugits per l'1-O, amb què canvia el delicte de sedició pel de desobediència però manté intacte el de malversació, obre la porta que la condemna a 13 anys d?inhabilitació que el Tribunal Suprem (TS) va imposar a l?exvicepresident català Oriol Junqueras es mantingui amb lleus ajustos.

En una interlocutòria de 71 pàgines, Llarena adapta el processament de l'expresident català Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, així com les ordres de cerca i captura nacionals i internacionals , a la reforma penal que ha entrat en vigor aquest mateix dijous i que elimina el delicte de sedició i modifica el de malversació.

En el cas de Puigdemont, Comín i Puig, el magistrat del Tribunal Suprem (TS) treu el delicte de sedició, perquè ja no existeix, i el canvia per un de desobediència, però manté la nova malversació agreujada, que conserva les penes de la antiga malversació.

Les fonts jurídiques consultades per Europa Press expliquen que, si els magistrats del TS que van jutjar el 'procés', i van condemnar Junqueras i els altres onze encausats, segueixen el camí marcat per Llarena, seria possible mantenir la condemna a 13 anys d'inhabilitació de Jonqueres amb "retocs mínims".

El principal ancoratge seria el delicte de malversació perquè, en acollir-se a la nova malversació agreujada, les possibles penes van des dels 4 als 8 anys de presó, podent arribar fins a 12 anys si el perjudici causat excedeix els 250.000 euros, i de 10 a 20 anys d´inhabilitació.

L'altre delicte a valorar, el de desobediència, no té pena de presó, sinó que està castigat amb una multa de 3 a 12 mesos i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic per temps de 6 mesos a 2 anys.

Així, si tots dos delictes es mantinguessin, atès que la malversació permet inhabilitar fins a 20 anys i que la desobediència afegiria 2 anys més, es podria preservar la condemna actual a 13 anys d'inhabilitació.

EL CONCURS MEDIAL



Tot i això, les fonts subratllen que no es tracta d'una simple operació matemàtica, ja que Junqueras va ser condemnat pels delictes de sedició i malversació en concurs medial, la qual cosa significa que va malversar per dur a terme la conducta sediciosa.

En conseqüència, la Sala Penal del TS li va imposar una condemna a 13 anys de presó i d'altres inhabilitació sense especificar quants anys de cada pena --presó i prohibició per exercir el càrrec públic-- corresponien a cada delicte.

Per això, l'existència del concurs medial, així com el fet que la desobediència es podria arribar a valorar de manera diferent --sense vincular-la així a la malversació--, podrien propiciar lleus ajustaments en aquests 13 anys d'inhabilitació, encara que mai superant-los, segons recalquen les fonts esmentades.

Cal recordar que l?única condemna contra Junqueras que segueix viva és la d?inhabilitació, perquè va ser indultat per la de presó. A més, cal tenir en compte que va quedar inhabilitat provisionalment des del juliol del 2018, per la qual cosa ara mateix ho estaria inhabilitat fins al juliol del 2031.

En tot cas, el tribunal del 'procés' podria desmarcar-se de la pauta fixada per Llarena, fent una interpretació diferent de l'impacte de la reforma penal a la sentència per l'1-0. De moment, el Suprem ha donat 8 dies a acusacions i defenses perquè al·leguin el que considerin oportú.

FINS A 12 ANYS DE PRESÓ PER PUIGDEMONT



El que és segur és que l'ajust efectuat per Llarena canvia l'horitzó penal per a Puigdemont, Comín i Puig, així com per a Rovira i Ponsatí, a qui va dirigit el cotxe d'aquest dijous.

La principal modificació és que Llarena reemplaça el delicte de sedició desaparegut per la desobediència, per la qual cosa passen d'enfrontar-se a entre 10 i 15 anys de presó i inhabilitació a una pena de multa i inhabilitació de fins a 2 anys.

Tot i això, Puigdemont, Comín i Puig continuen arriscant-se a penes de presó perquè el magistrat ha decidit mantenir el processament dels tres pel delicte de malversació i sense aplicar les rebaixes que preveu la reforma del Codi Penal.

Amb aquest escenari, podrien ser condemnats a una pena de 4 a 12 anys de presó i inhabilitació absoluta de 10 a 20 anys, un càstig de privació de llibertat que permet el seu ingrés a la presó provisional perquè supera els almenys dos anys que exigeix la llei .

De fet, el magistrat ha deixat sense efecte les euroordres, en espera que Europa resolgui la qüestió prejudicial sobre l'abast de les mateixes i es pronunciï sobre la immunitat europarlamentària, però ha mantingut vigents les ordres de cerca i captura nacionals contra Puigdemont.

ROVIRA I PONSATÍ, NOMÉS DESOBEDIÈNCIA



Respecte a Rovira i Ponsatí, Llarena exposa que les dues dirigents que estaven processades només pel delicte de sedició passen ara a estar-ho per desobediència.

Si escau, totes dues podrien tornar a Espanya i no ser detingudes per les autoritats nacionals perquè no es podria ordenar el seu ingrés a la presó provisional al no estar processades per delictes que impliquin presó.

Tot i així, tant Rovira com Ponsantí haurien de comparèixer davant el Tribunal Suprem perquè, en estar processades per desobediència, no estan exemptes de responsabilitat penal.

Després de donar-se a conèixer la resolució de Llarena, Rovira ha assegurat a la premsa que la valorarà "en profunditat" amb els seus advocats, si bé ha avançat que descarta un retorn imminent des de Ginebra. "No prendré cap decisió precipitada ni imminent, com he fet aquests darrers cinc anys a Suïssa", ha dit.