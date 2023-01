Arxiu - Façana de l'edifici del Tribunal Suprem amb la bandera espanyola a dalt, a Madrid a 29 de novembre de 2019.

Els magistrats del Tribunal Suprem (TS) que van jutjar la causa del 'procés' han donat un termini de 8 dies a l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ia la resta de líders independentistes que van ser condemnats l'octubre del 2019 perquè es pronunciïn sobre l'efecte que pot tenir sobre les condemnes la reforma del Codi Penal que ha entrat en vigor aquest dijous.

Així consta a les providències que el tribunal presidit pel magistrat Manuel Marchena ha signat i remès aquest mateix matí. Al text, el Suprem emplaça no només els condemnats, sinó també les acusacions --és a dir, la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'acusació popular exercida per Vox-- que presentin les seves al·legacions.

La reforma del Codi Penal deroga el delicte de sedició i modifica el de malversació, dos dels delictes que van ser imposats a la sentència del Suprem sobre el 'procés'.

Cal recordar que dels 12 condemnats, 4 ho van ser per sedició en concurs medial amb malversació a penes de presó i inhabilitació --Junqueras (13 anys), Raul Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa (12 anys)--, mentre que 5 van ser sentenciats només per sedició --Carme Forcadell (11 anys i 6 mesos), Joaquim Forn, Josep Rull (10 anys i 6 mesos), Jordi Sanchez i Jordi Cuixart (9 anys).

Així les coses, el tribunal del 'procés' haurà de revisar les penes imposades el 2019 per aplicar el Codi Penal més favorable als condemnats, tal com fixa la mateixa norma a l'article 2.

Fonts jurídiques consultades per Europa Press expliquen que cada cas serà diferent perquè quatre van ser condemnats per sedició i malversació, mentre que a cinc només se'ls va aplicar la sedició. A això, cal sumar que els nou van ser indultats pel Govern i se'ls va perdonar la presó, però no la inhabilitació.

Així, les mateixes fonts necessiten que --arran de l'indult-- es posarà el focus sobre la pena per la qual es prohibeix exercir càrrec públic, perquè és l'única que tindrà efectes pràctics amb vista a l'horitzó electoral.

LA INTERPRETACIÓ DE LLARENA



Les providències que ha dictat aquest dijous el tribunal que va jutjar el 'procés' tenen lloc el mateix dia que el jutge instructor de la causa, Pablo Llarena, ha dictat una interlocutòria en què es pronuncia sobre el cas dels processats a l'estranger -- l'expresident Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluis Puig i Clara Ponsatí i la secretària general d'ERC Marta Rovira--.

Llarena ha eliminat el delicte de sedició del processament contra Puigdemont, però ha mantingut el de malversació --que fixa penes de 4 a 12 anys de presó i de 10 a 20 d'inhabilitació-- i ha inclòs el de desobediència --que no preveu presó, però sí inhabilitació de 6 mesos a 2 anys--. Al marge, l'instructor ha deixat sense efecte l'euroordre dictada contra el líder independentista, tot i que ha decidit mantenir l'ordre de cerca i captura nacional.

En virtut de la reforma del Codi Penal, el magistrat retira a Puigdemont el delicte de sedició i el canvia pel de desobediència, perquè considera que no és aplicable ni el vell ni el nou delicte de desordres públics. No obstant, manté el de malversació sense aplicar les rebaixes que preveu la reforma perquè entén que sí que hi va haver ànim de lucre.

Llarena considera que la derogació de la sedició planteja un "context proper a la despenalització" dels fets investigats , ja que conclou que aquests no encaixen en el nou delicte de desordres públics agreujats. I critica que s'eliminés el delicte de sedició perquè, al seu parer, no era imprecís i sí que era equiparable a l'entorn europeu.

Ara que el Suprem ha emplaçat les defenses i acusacions del 'procés' caldrà esperar les seves al·legacions ja que el tribunal es reuneixi per determinar com es veuran afectades les condemnes.