Primer secretari del PSC, Salvador Illa / @EP

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha insistit aquest dijous que el seu partit no acceptarà un acord parcial sobre les propostes per als Pressupostos que han traslladat al Govern: “Si no s'accepten, no cal perdre més temps”.

"Si no s'accepten totes, íntegrament, la totalitat i el conjunt sencer de les propostes que hem posat sobre la taula, no hi haurà acord pressupostari amb el PSC. Si s'accepten, queden alguns serrells que podem seguir avançant", ha dit durant un diàleg amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a Cardona (Barcelona).

El PSC ha demanat al Govern desencallar el projecte del Hard Rock, l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona i el Quart Cinturó al Vallès (Barcelona), projectes que Illa sosté que portaran “prosperitat” a Catalunya.

"Per generar prosperitat, cal invertir-hi", i ha demanat no desaprofitar el finançament estatal per a l'aeroport i la B-40 i la inversió privada dels promotors del macrocomplex d'oci del Hard Rock a Tarragona.

UN GOVERN AMB "POC POLS"



Ha avisat que si al Govern no li semblen bé les propostes del seu partit han de buscar "altres suports", i ha insistit que la responsabilitat d'aprovar els comptes és del president de la Generalitat, Pere Aragonès.

D'altra banda, ha sostingut que el seu grup no vol rescatar un Govern "que té molt poc pols polític", després de la ruptura de la coalició ERC-Junts, i li ha exigit que prengui decisions per governar, encara que siguin incòmodes, sense fer càlculs electoralistes.

A més, ha defensat la seva proposta perquè la Generalitat signi el contracte programa amb Rodalies, i ha reivindicat que en infraestructures l'arribada del president del Govern, Pedro Sánchez, a Moncloa va suposar un "punt d'inflexió" a Catalunya.

ELOGIA LES MESURES IMPULSADES PER RAQUEL SÁNCHEZ



Illa ha elogiat les mesures que ha impulsat el Ministeri de Transports davant la pujada dels preus, com ara la bonificació del transport públic o les ajudes davant la pujada dels carburants, i ha defensat els impostos a les energètiques i els bancs que han tingut beneficis extra "sense fer res diferent".

Ha assegurat que aquestes mesures es van prendre pensant en l'interès general, i ha lamentat que a Catalunya la Generalitat ha tingut una actuació "més timorata" i que podria haver fet molt més, segons les paraules.

El PSC celebra aquest dijous i aquest divendres a Cardona (Barcelona) diverses sessions de treball del Govern alternatiu per analitzar el calendari polític i legislatiu, i definir el pla de treball i prioritats per al 2023.