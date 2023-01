La candidata a la Portaveu Política de Ciutadans a les primàries davant la VI Assemblea General, Patricia Guasp, i el candidat a la Secretaria General del partit, Adrián Vázquez (5d), abans de l'acte final de campanya, a 10 de gener de 2023, a Madrid (Esp - Gustavo Valiente - Europa Press

La candidatura encapçalada per Patricia Guasp i Adrián Vázquez, recolzada per l'actual líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha guanyat les primàries per a la nova executiva del partit taronja amb un 53,25% dels vots. La llista rival, la del vicesecretari general taronja, Edmundo Bal, ha aconseguit un 39,34%.

En la votació, que s'ha estès dimecres i dijous fins a les 18.00 hores, han participat 49,65% dels 7.600 afiliats cridats a exercir el seu dret al vot. Un 7,41% s'han decantat per la tercera llista en lliça, encapçalada per l'afiliat de base Marcos Morales.

La candidatura guanyadora, de forma provisional, es converteix en el nou Comitè Executiu de la formació taronja, i prendrà possessió durant la celebració de la VI Assemblea General que se celebrarà aquest cap de setmana i que significarà la culminació del procés de refundació posat en marxa per reflotar el partit després de la successió de debacles electorals.