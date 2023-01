Arxiu - El comissari jubilat José Manuel Villarejo en arribar al judici a l'Audiència Provincial de Madrid. - Isabel Infantes - Europa Press - Arxiu

L'Audiència Provincial de Madrid ha absolt el comissari jubilat José Manuel Villarejo dels delictes de descobriment i revelació de secrets que li atribuïa la Fiscalia per suposadament haver ordenat gravar i publicar en un mitjà una reunió entre agents de la Policia Nacional i el Centre Nacional de Intel·ligència (CNI) relativa a la investigació sobre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, més conegut com ' El Petit Nicolás '.

Els magistrats han adoptat aquesta decisió al no haver trobat al llarg del judici una base probatòria a l'argument de la Fiscalia i sí, en canvi, una falta de coherència lògica en el relat que proposava el Ministeri Públic que els impedeix condemnar el comissari.

En una sentència, l'Audiència de Madrid també ha absolt dels delictes de descobriment i revelació de secrets la dona del comissari, Gemma Alcalá, i el periodista Carlos Mier.

El tribunal ha explicat que no s'han considerat provats els fets que denunciava la Fiscalia perquè no han aconseguit aclarir-se els dubtes sobre com es va fer l'enregistrament del CNI que va ser publicat al portal 'Informació Sensible', del qual Villarejo era accionista i la seva dona directiva.

Als magistrats l'únic que els ha quedat clar és que aquesta reunió va tenir lloc, que algú en va gravar el contingut i que posteriorment es va publicar. Però no han aconseguit prou proves per atribuir els fets a cap dels acusats.

Així, l'excomandament de la policia se salva de la petició de 4 anys de presó de la Fiscalia. El comissari, de moment, queda pendent de la sentència de l'Audiència Nacional relativa a tres peces --'Iron', 'Land' i 'Pintor'--, en què s'enfronta a una petició de 83 anys de presó per presumptament utilitzar mitjans policials per als seus clients privats.

DESESTIMA L'ACUSACIÓ DE LA FISCALIA



En aquesta ocasió, el tribunal ha desestimat l'acusació de la Fiscalia, que assegurava que Villarejo havia ordenat gravar una reunió celebrada l'octubre del 2014 en què el cap de la Unitat d'Afers Interns Marcelino Martín Blas va informar diversos agents del CNI sobre la investigació en curs sobre 'El Pequeño Nicolás', a qui tenien sota sospita per fer-se passar --davant diversos empresaris-- com a enllaç entre la Vicepresidència del Govern i la Casa Reial, i com a agent d'Intel·ligència.

Segons la Fiscalia, el comissari va tenir coneixement de la convocatòria per a aquella reunió "i va planejar gravar la conversa" amb el propòsit de difondre-la posteriorment a 'Informació Sensible' i altres mitjans de comunicació "i aconseguir així obstaculitzar, entorpir o bloquejar la investigació en curs sobre Gómez Iglesias.

El Ministeri Públic sostenia que el periodista Carlos Mier --que llavors treballava a Informació Sensible-- va trucar des del mòbil al del cap d'Afers Interns i "va activar algun tipus d'aplicació informàtica o programari que va permetre captar el so ambient sense que pogués ser advertit per Martín Blas".

MANTÉ LA PRESUMPCIÓ D'INOCÈNCIA



Els magistrats no han coincidit amb aquesta versió del Ministeri Fiscal i han acordat l'absolució de tots els acusats, perquè, al seu parer, no hi ha indicis suficients i sòlids per desvirtuar el principi d'innocència que afavoreix Villarejo, Alcalá i Mier.

Pel tribunal, ni tan sols ha quedat provat que Villarejo tingués coneixement de la reunió del CNI. Tampoc considera provat que "els acusats poguessin haver instal·lat al telèfon de Martín Blas el codi maliciós que hauria permès el seu control en remot".

L'Audiència de Madrid no posa en dubte que Villarejo "supés" com fer la manipulació, però insisteix que no hi ha prou elements que ho demostrin.

Durant el judici, el comissari ja va negar els fets que se li atribuïen. "A mi què m'importava aquesta historieta", ha dit, alhora que s'ha mofat del sistema amb què es va fer l'enregistrament que se li atribueix.

La decisió de l'Audiència de Madrid encara no és ferma i pot ser recorreguda en cassació davant de la Sala Segona del Tribunal Suprem, la competent en assumptes de naturalesa penal.