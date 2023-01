Arxiu - L'advocat Gonzalo Boye en una foto d'arxiu - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

La defensa de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont creu que la nova resolució dictada pel magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena demostra que hi ha "ànim persecutori" contra el líder independentista, alhora que ha advertit que veu al text una crítica oberta al poder legislatiu que "deroga la reforma de malversació".

"No deixa de ser una interlocutòria preocupant perquè és una crítica oberta al poder legislatiu, amb fins i tot desqualificacions, i la conclusió a què arribem és que avui el jutge Llarena, el Tribunal Suprem, ha derogat la reforma de la malversació en la forma en què la que han decidit aplicar-la" , ha assegurat l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, en declaracions als mitjans a Brussel·les.

En la seva valoració, el lletrat ha volgut recordar que el 2018 el Tribunal alemany que va rebutjar lliurar Puigdemont a la Justícia espanyola pel delicte de sedició sí que va acceptar tramitar la seva extradició per malversació, però que va ser el mateix Llarena qui no va acceptar aquestes condicions.

Per això, Boye considera que el canvi ara apunta mancant coherència per part del Suprem i sosté que no alterarà l'estratègia de defensa de l'expresident català i els dos exconsellers també reclamats, Toni Comín i Clara Ponsatí, mentre sempre han defensat que el delicte de sedició no es corresponia amb cap delicte en altres països de la UE.

"El problema que té el jutge Llarena no és un problema de tipus penal, és un problema de drets fonamentals i és un problema de persecució política" , ha reblat, abans d'ironitzar que semblés una escena de "Groucho Marx" en què diuen tenir “aquests delictes i si no li agraden tinc aquests altres”.

En tot cas, Boye ha insistit que l'estratègia de defensa es recolza fonamentalment a demostrar "persecució política" contra els processats i que aquests tenen "immunitat a tota la Unió Europea" per la seva condició d'eurodiputats.

La defensa de Puigdemont espera que el Tribunal General de la Unió Europea es pronunciï entre el febrer i el març sobre el recurs contra la decisió del Parlament Europeu de tramitar els suplicatoris perquè les seves respectives immunitats fossin suspeses i puguin ser jutjats a Espanya.

Segons el parer de Boye, Llarena "torna a vulnerar" la immunitat dels tres polítics independentistes amb la resolució d'aquest dijous per emetre una ordre nacional de detenció per a les quals "no té autorització".

En tot cas, l'advocat també ha assegurat que tots tres tornaran a Espanya si la Justícia europea els dóna la raó i els torna les immunitats, però ha rebutjat posar data a la tornada perquè, ha insistit, és una cosa que dependrà tant de la sentència europea com de la decisió personal dels reclamats.

"Nosaltres hem estructurat una línia de defensa que passa per obtenir aquesta sentència ia partir d'aquesta sentència el retorn", ha resumit.