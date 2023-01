Salvador Illa @ep

El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya (23,1% dels enquestats) i ERC i comuns (10,1% respectivament) empatarien en segon i tercer lloc segons el Sondeig d'Opinió de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

En quart lloc hi hauria el PP (7,4%), seguit de Junts (4,8%), Vox (3,1%), Cs (2,2%) i CUP (1,8%); tot i això, un 13,3% dels enquestats assegura no saber a qui votar i l'abstenció seria la tercera opció més escollida pels votants (12,8%).

Cap dels líders polítics espanyols aprova en la valoració dels enquestats: el que obté més puntuació és l'actual president del Govern, Pedro Sánchez, amb un 4,32; segueix de prop la vicepresidenta i ministra d'Unides Podemos, Yolanda Díaz, 4,26, i en tercer lloc s'ubica el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb un 2,89.

ERC GUANYARIA LES CATALANES



En cas que se celebressin comicis catalans, el partit més votat segons aquest sondeig seria ERC (18,3%), amb els socialistes en segon lloc (16,6%); i els seguirien Junts (8,3%) i els comuns (5,8%), després dels quals se situaria la CUP (4,2%), el PP (4%), Cs (2,3%) i Vox (2%).

Els líders catalans tampoc no aconsegueixen l'aprovat, encara que el dirigent d'ERC, Oriol Junqueras, es queda a prop, amb un 4,48; seguit pel secretari general de Junts, Jordi Turull, amb un 4,54, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, (4,41) i la líder dels comuns, Jéssica Albiach (4,38).

Entre els pitjors valorats hi ha el líder de Vox, Ignacio Garriga, amb un 1,84, superat per unes dècimes pel líder de Cs de Catalunya, Carlos Carrizosa, (1,99), i pel líder popular, Alejandro Fernández, ( 2,73), la presidenta de Junts, Laura Borràs, (3,57) i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau (3,69).

Preguntats per qui prefereixen que sigui el proper president de la Generalitat, un 19,7% dels enquestats no es decanten per cap dels candidats, mentre que el 18,4% opta pel líder socialista, Salvador Illa; el 17,8% per Aragonès i el 7,8% per Borràs.

Per contra, en preguntar-los qui creuen que serà el proper president, el 42% afirmen que no ho saben, el 27,5% creuen que serà Aragonès, i el 29,8% consideren que Illa.

En el cas d?unes eleccions municipals, el 24,2% no sap qui votarà, però el partit més votat segons aquest sondeig seria el PSC (16,6%), seguit pels republicans (14,8%); i els seguirien Junts (8,8%) i els comuns (6,5%), i després se situaria el PP (3,4%), la CUP (2,9%), Cs (2,3%) i Vox (1,8%).

39% A FAVOR DE LA INDEPENDÈNCIA



Segons aquest sondeig, el 53% dels catalans vol que Catalunya "continuï formant part d'Espanya", mentre que un 39% preferiria que fos un Estat independent, el 4,2% diu que no ho sap i el 3,6% que li és igual.

En una altra de les preguntes, el 35,8% dels enquestats asseguren voler que Catalunya sigui un estat independent, mentre que el 28,9% vol que sigui una comunitat autònoma dins d'Espanya; el 17,7% que sigui un Estat d'una Espanya federal, i el 9%, una regió d'Espanya.

El baròmetre s'ha fet sobre una mostra de 1.200 entrevistes personals domiciliàries a població de més de 18 anys de nacionalitat espanyola; compta amb un marge d'error de 2,8% per a un nivell de confiança del 95%, i el treball de camp es va fer entre el 19 d'octubre i l'11 de novembre del 2022.