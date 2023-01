La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez @ep

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , ha assegurat que hi ha projectes d'infraestructures estratègiques per a Catalunya i el conjunt d'Espanya que "no són possibles perquè el Govern de la Generalitat és incapaç de prendre la iniciativa de ser valent i llençar-los endavant”.

En un diàleg aquest dijous a Cardona (Barcelona) amb el primer secretari del PSC, Salvador Illa , la ministra ha sostingut que és molt "difícil" arribar a acords sobre infraestructures amb la Generalitat que no pas amb autoritats d'altres comunitats autònomes.

Segons ella, aquesta dificultat és perquè el Govern no té un projecte i no és "valent" per prendre decisions sense caure en el curt termini i assumint riscos, en les seves paraules.

"Governar no és només adoptar les decisions que faran que el vent bufi a favor teu", ha advertit Sánchez, que ha celebrat que el PSC aposti en la negociació de Pressupostos per projectes com l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona i la B- 40.

Sobre l'Aeroport, ha assegurat que al seu moment hi havia acord per incloure l'ampliació al full de ruta sobre inversions del Govern, però a "conseqüència d'un tuit, el president de la Generalitat va dir que se'n sortia, i així va ser".

A més, ha defensat que l'ampliació és compatible amb respectar el medi ambient, i ha rebutjat el "decreixement que sembla que s'intenta imposar quan es parla dels grans projectes d'infraestructures que tindran alguna externalitat negativa localment".

"Quan no es té projecte i s'és timorat, passa el que passa", ha dit sobre la Generalitat, i ha mantingut que amb la B-40 va passar el mateix quan la Generalitat es va despenjar de l'acord pel qual aquesta dissenyaria traçat i l'Estat aportaria el finançament.

Davant d'això, ha sostingut textualment que el Govern ha volgut posar les bases d'un nou escenari polític i social, "fent tangibles aquests projectes que han de tenir un impacte directe a la vida de la ciutadania" i garantint que Catalunya sigui més competitiva.

LA CCAA AMB MÉS INVERSIÓ ESTATAL DES DE 2021



La ministra ha afirmat que el Govern ha fet una "volta" a les inversions a Catalunya, que assegura que és la comunitat que més inversió estatal ha rebut el 2021 i el 2022, i que la rebrà el 2023.

"Cal ser persistent en aquesta explicació. I sobretot, retreure-li al Govern de la Generalitat, i ara a ERC, que ja està bé. Els catalans i catalanes no ens mereixem estar projectant sempre aquesta imatge de maltractament que no és real", ha afirmat.

També ha sostingut que el Govern del PSOE i Unides Podem ha restablert la "cooperació institucional" amb Catalunya en el marc de la taula del diàleg i les comissions entre administracions que s'han tornat a reunir.

"Al Govern de la Generalitat ho empenyes i moltes vegades aconsegueixes acordar i materialitzar projectes, però ho fan arrossegant els peus. Hi ha una mena d'histèria que, per descomptat, fa difícil concretar projectes", ha criticat.

Pel que fa a les encomanes de gestió a la Generalitat previstes en els Pressupostos del 2023, ha tornat a retreure al Govern manca d'iniciativa ara que la pilota està a la teulada, ha dit: "Aquí ho tenen, estem esperant, per cert 11 de gener, que ens emplacen".

MESURES PER DONAR CERTESA



Raquel Sánchez ha defensat les decisions "històriques" per pal·liar les conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraïna, com ara la bonificació del transport públic i les mesures per desacoblar el preu del gas del de l'electricitat, i ha reivindicat l'augment de contractació indefinida que va suposar la reforma laboral.

En aquest sentit, ha afirmat que el 2023 el Govern central garantirà "a mitjà i llarg termini unes condicions" per poder donar més certesa als ciutadans, apostant per protegir la ciutadania i, alhora, establir les bases d'un nou model productiu que permeti mantenir la productivitat.