La portaveu dels socialistes, Alícia Romero. Foto: Europa press

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha confiat que la trobada que mantindran el líder del seu partit, Salvador Illa, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, serveixi per "desencallar algun aspecte o acostar posicions" a la negociació sobre els pressupostos. "Aquest matí (pel divendres 13 de gener) hi ha hagut la conversa entre Illa i el president de la Generalitat. Han parlat i han quedat que buscaran a les seves agendes el millor moment" per reunir-se, ha dit en roda de premsa des del Parador de Cardona.

Qüestionada per si aquesta reunió serà clau per a la negociació, Romero ha dit que vol "pensar que el president té capacitat per decidir", després que aquest dijous Illa instara el Govern a aclarir si accepta les seves propostes i avisés que, si no, no calia perdre més el temps, a les seves paraules.

El PSC reclama al Govern un "compromís" per impulsar el macrocomplex d'oci del Hard Rock a Tarragona, el Quart Cinturó al Vallès, l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, la signatura d'un contracte programa per a Rodalies i el parc agrari del Delta del Llobregat, entre d'altres.

"Espero que serveixi per acostar posicions i tingui la capacitat de decidir i posar sobre la taula algunes solucions per continuar negociant i es pugui arribar a l'acord de Pressupostos", ha insistit la portaveu socialista sobre la trobada, encara pendent de data.

"COINCIDÈNCIES"



Romero ha rebutjat concretar en quins àmbits hi ha coincidències entre el Govern i el PSC per no revelar el contingut de les negociacions, després que la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, hagi lamentat que els comptes puguin descarrilar per "una o dues propostes", i ha reiterat que, si el Govern no accepta les mesures, haurà de buscar el suport d'altres grups.

Ha negat que la posició del seu grup sigui maximalista, com ha assegurat la consellera, i ha recalcat que al document de propostes que van traslladar al Govern van incorporar mesures per imprimir la "petjada" del PSC als Pressupostos, però no tot el seu programa.