Expresident de Catalunya, Carles Puigdemont / @EP

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont recorrerà la interlocutòria dictada dijous per l'instructor del 'procés', Pablo Llarena, que ajusta el seu processament a la reforma penal mantenint-lo per malversació però reemplaçant el derogat delicte de sedició pel desobediència.

Es tracta de la interlocutòria amb què el magistrat del Tribunal Suprem (TS) va adaptar el processament de Puigdemont i els altres encausats del 'procés' a la reforma penal que va entrar en vigor dijous mateix, per la qual es va eliminar el delicte de sedició i es va modificar el de malversació.

En el cas de l'expresident, va substituir el delicte de sedició –penat amb entre 10 i 15 anys de presó i inhabilitació– per un de desobediència –castigat amb multa de 3 a 12 mesos i inhabilitació de 6 mesos a 2 anys– -, en considerar que els fets perseguits no encaixen en el delicte de desordres públics.

Llarena va descartar que se'l pugui processar pel nou delicte de desordres públics agreujats, creat amb aquesta reforma penal, ja que no existia quan va tenir lloc el 'procés'.

Tampoc va veure possible que se'ls jutgi pel delicte de desordres públics que estava vigent el 2017. Sobre això, ha explicat que llavors se sancionaven "exclusivament" els "inductors o esvalotadors que directament incitessin a alterar la pau pública amb actes de violència sobre les persones o sobre les coses".

I per al magistrat això no és aplicable al 'procés' perquè els encausats "van desplegar i van impulsar una desobediència civil i una insurrecció institucional orientada a alterar l'ordre constitucional sense cap crida a la violència".

A més, va mantenir el processament pel delicte de malversació, però en la seva versió agreujada, la que es manté malgrat la reforma penal. Es tracta de l'article 432.2 del Codi Penal, castigat amb entre 4 i 8 anys de presó però que poden arribar fins a 12 anys de presó “si el valor del perjudici causat o del patrimoni públic apropiat excedeix de 250.000 euros”. En tot cas, imposa una pena d'inhabilitació entre 10 i 20 anys.

L'ANTIGA MALVERSACIÓ



Llarena ha indicat que "l'única diferència" amb la nova redacció és que "la vella acció de sostreure" se substitueix pel verb apropiar-se, sent "idèntica a la resta d'exigències", sense que aquests verbs presentin "un significat substantivament diferent del comportament que es busca reprimir".

L'instructor va posar el focus a l'altra novetat que afegeix la redacció actual, que inclou expressament l'"ànim de lucre". Llarena va raonar, recolzant-se en la pròpia jurisprudència del Suprem, que es pot entendre que n'hi ha quan "es disposa dels béns públics com a propis i s'aparten del seu destí per a l'obtenció d'un benefici particular".

Alhora, ha descartat que siguin aplicables els nous tipus de malversació atenuada perquè creu que aquesta és "únicament apreciable" si es disposa temporalment del bé "amb intenció de tornar-lo posteriorment", cosa que segons ell "no sembla apreciar-se" en el cas de Puigdemont .

Pel que fa a les ordres de detenció dictades contra Puigdemont, va deixar sense efecte l'euroordre, a l'espera que Europa es pronunciï sobre l'abast de la mateixa i de la seva immunitat europarlamentària, però va mantenir l'ordre de cerca i captura nacional contra l'expresident .

Puigdemont va assegurar dijous a la nit que lluitarà per poder tornar en llibertat i que no ho farà "ni emmanillat ni rendit davant un jutge espanyol perquè sigui indulgent", en al·lusió implícita al magistrat Pablo Llarena.