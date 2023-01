La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, a l'acte de Sumar a Tarragona.

La vicepresidenta segona del Govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz , ha mostrat el seu rebuig al projecte del macrocomplex d'oci del Hard Rock al Camp de Tarragona i ha alertat dels riscos d'addicció al joc associats a un macrocasí: “Aquest model productiu no és el nostre”.

"Si la sortida per a una zona com la vostra és que tinguem a Tarragona un macrocasí amb més de 1.200 màquines escurabutxaques perquè els nostres fills i filles se socialitzin en el joc, i puguin acabar destruint les seves vides, dic alt i clar que Sumar no va d'això" , ha dit la també ministra de Treball en un acte d'escolta de Sumar a Tarragona.

Díaz ha considerat una "desastre" vincular el futur de Tarragona a un projecte com el Hard Rock --que, precisament, el PSC situa com a condició per recolzar els Pressupostos de la Generalitat--, i ha reivindicat el dret dels tarragonins a accedir-hi a una ocupació de qualitat.