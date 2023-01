La coordinadora autonòmica de Ciutadans i portaveu del Grup Parlamentari, Patricia Guasp / @EP

La nova Executiva de Ciutadans , que lideraran Patricia Guasp com a portaveu i Adrián Vázquez com a secretari general, ha expressat aquest divendres la seva esperança que el perdedor de les primàries, Edmundo Bal, "respecte" les decisions que es prenguin respecte al seu futur al partit ja l'organització del grup parlamentari i no pretengui fer "oposició interna" a l'organització. Així mateix, els guanyadors han traslladat la intenció de no tenir "socis preferents" de cara a pactes postelectorals.

La llista de Guasp i Vázquez, recolzada per Inés Arrimadas, es va imposar dijous en el procés de primàries a la llista promoguda pel ja antic vicesecretari general. Els seus membres conformaran la nova cúpula del partit que serà ratificada aquest cap de setmana a l'Assemblea convocada per la formació.

La intenció de la dupla vencedora sempre ha estat mantenir Arrimadas com a portaveu 'taronja' al Congrés al considerar-la "un referent". Bal és portaveu adjunt a la Cambra Baixa, però la seva permanència al càrrec no està tan clara. Després de conèixer els resultats, aquest va posar el paper en el futur del partit en mans de la nova direcció. "El meu paper ho ha de definir el partit, ha de dir on puc ser més útil, jo i cadascun dels que estem en aquesta candidatura", va dir.

Aquest divendres, en roda de premsa, Guasp ha refusat donar detalls sobre el futur de Bal al grup parlamentari limitant-se a traslladar que espera que aquest "respecte les decisions que es prenguin" i que "accepti els resultats", és a dir, la " victòria inapel·lable" de la llista que ella encapçalava.

NO POT FER OPOSICIÓ INTERNA

Aquestes decisions, ha explicat "es prendran les properes setmanes". De sobte, dilluns es reunirà la nova Executiva permanent, en què s'abordaran temes interns i del grup parlamentari. En qualsevol cas, ha incidit que el pla és "sumar i unir" el partit.

Fonts de la nova direcció assenyalen que, a partir d'ara, Bal ha d'entendre quina és la seva posició dins del partit, després de la derrota de la seva candidatura alternativa i d'haver protagonitzat una campanya en què ha llançat múltiples retrets a la llista rival, que ha titllat d'"oficialista" i amb "pells" d'Arrimadas a les primeres posicions.

Les mateixes fonts incideixen que Bal no es pot dedicar a fer oposició interna al partit i que ha d'acceptar les directrius de la nova direcció. Descarten, això sí, una rebel·lió al si del grup parlamentari, que com a conseqüència del xoc entre Arrimadas i Bal ha quedat dividit.

NO REPETIR ERRORS

Pel que fa al camí polític del nou Ciutadans, la nova portaveu taronja ha advocat per no tenir socis preferents de cara a futurs pactes postelectorals, ja que, al seu parer, haver-se decantat en comicis anteriors ha estat "un dels grans errors" que ha comès la formació.

"Ho hem vist a les generals i autonòmiques", ha subratllat Guasp, que ha recordat que els afiliats han demandat "no partir amb socis preferents" davant de cites electorals, en el marc del procés de refundació.

En aquesta línia, ha descartat que la direcció nacional doni "consignes" als territoris per acordar governs només amb el PP , tal com va passar el 2019. "No hi haurà cap consigna a nivell nacional, aquesta imposició no es tornarà a repetir", ha insistit.

Així les coses, la nova Executiva donarà la seva confiança als candidats i líders territorials perquè arribin als acords que estimen oportuns, sent les úniques línies vermelles el seu programa electoral i l'"agenda liberal" per la qual aposten.

PENSIONS, SANITAT I DESPESA PÚBLIC

Durant la seva intervenció, Guasp ha reivindicat el paper que Ciutadans pot tornar a jugar en el futur i ha acusat el bipartidisme de “no haver sabut afrontar els reptes del segle XXI”. "És l'únic capaç de ser una alternativa al context polític polaritzat", ha afegit.

En aquest context, ha recuperat un dels temes bandera de la formació taronja, una reforma del sistema públic de pensions, i ha sostingut que el "nou Ciutadans" ha de defensar la seva agenda de forma "ferma, contundent i amb valentia".

Per això, la també coordinadora balear ha anunciat que Ciutadans pretén posar en marxa un pacte intergeneracional per "garantir" la sostenibilitat de les pensions i l'Estat del Benestar, adduint que el sistema actual està "fallit" perquè la despesa pública "ja s'ha menjat tot el pressupost d'aquí a 2030".

Com a part del seu nou full de ruta, Ciutadans advocarà per centralitzar les competències de Sanitat, a causa del "problema greu" que travessa l'Atenció Primària en autonomies com Madrid o Andalusia. "Hem de garantir que aquestes competències s'homogeneïtzin i centralitzar-ne algunes", ha reblat.

Ciutadans celebra aquest cap de setmana la seva Assemblea Extraordinària, en què els afiliats hauran de ratificar la nova direcció, els nous estatuts i valors, canvis programàtics i el 'full de ruta' de la formació. Serà la culminació del procés de refundació engegat per reflotar el partit després de la successió de debacles electorals.